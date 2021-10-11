وكيل الحضري والشناوي يوضح حقيقة الخلاف بينهما

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كشف حازم الحديدي، وكيل أعمال عصام الحضري، مدرب حراس مرمى المنتخب الوطتي الأول، ومحمد الشناوي، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي والمنتخب الوطني، عن حقيقة وجود خلاف بين الثنائي قبل مباراة ليبيا في تصفيات كأس العالم.

وقال حازم الحديدي خلال تصريحات تلفزيونية: «الحضري مش ناقص تاريخ ولا الشناوي ناقص نجومية»، مضيفًا: «الحضري أسطورة يريد أن يضع بصمته ويذهب إلى كأس العالم كمدرب، والشناوي يسعى أن يشارك في كأس العالم مرتين».

وأوضح: «لا يوجد أي خلاف بين عصام الحضري ومحمد الشناوي، الأمر طبيعي جدًا بين مدرب ولاعب»، موضحًا: «الشناوي تعرض لكدمة، خلال المران قبل مباراة ليبيا، وأي لاعب من الوارد أن يعترض لذلك، هل من الطبيعي عندما يحدث ذلك الدنيا تتقلب؟».

وأوضح: «هل في المنتخبات الكبيرة في أوروبا الناس يتركون المنتخب ويركزون على علاقة مدرب الحراس بحارس المرمى! لا يمكن»، مضيفًا: «الشناوي نجم مصر مع تقديري لكل حراس المرمى، والحضري أسطورة، ونحن ننتظر مباراة هامة اليوم أمام ليبيا».