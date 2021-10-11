سيف زاهر: الأهلي يجهز بدلاء موسيماني

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أكد الإعلامي سيف زاهر، أن النادي الأهلي بدأ في تجهيز بديل للجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء، وذلك تحسبًا لرحيله عن النادي في الفترة المقبلة.

وقال سيف زاهر، في تصريحات تلفزيونية: «الأهلي يرغب في تمديد التعاقد مع موسماني، واستمراره مع الفريق في الفترة المقبلة، ولكن المدرب له بعض الطلبات المالية وبعض الطلبات الخاصة في العقد الجديد».

وأوضح: «أمير توفيق مدير التعاقدات والتسويق بالقلعة الحمراء بدأ في تجهيز بدلاء موسيماني لاختيار أفضلهم، وذلك في حال عدم الوصول لاتفاق مع المدرب الجنوب افريقي بشأن تمديد عقده».

يُذكر أن تعاقد موسيماني، مع الاهلي ينتهي في نهاية الموسم المقبل، ونجح المدرب الجنوب افريقي في قيادة الفريق الأحمر للفوز بالعديد من البطولات على رأسها دوري أبطال افريقيا مرتين والسوبر الإفريقي وكأس مصر وبرونزية كأس العالم للأندية.