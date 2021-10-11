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أكد خميس آدم نائب رئيس الاتحاد الليبي لكرة القدم، أن حسن استضاف المنتخب الليبي للفريق المصري يُعد أمرًا طبيعيًا.

ويلتقي منتخب مصر مع ليبيا مساء اليوم الاثنين، في بنغازي، في إطار مباريات الجولة الرابعة من التصفيات الافريقية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022.

وقال خميس آدم في تصريحات تلفزيونية: «الحديث عن حسن استضافة مصر للفريق الليبي، أو العكس، يعد أمرًا طبيعيًا نظرًا للعلاقات الأخوية بين الجانبين»، مضيفًا: «لا يجوز الحديث عن تلك الامور، لا يمكن الخوض في أحاديث حول الاستقبال الأخوي والجيد لأنها أمور طبيعية».

وعن حضور الجماهير المباراة، قال: «حتى هذه اللحظة مباراة ليبيا ضد مصر ستكون بدون حضور جماهيري»، مشيرًا: «ليبيا تخوض التصفيات من أجل التأهل إلى كأس العالم، الجميع كان يقلل من إمكانيات وحظوظ المنتخل الليبي، لكن اللاعبين نجحوا في إثبات عكس ذلك».