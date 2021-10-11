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نائب رئيس الاتحاد الليبي: مباراة بدون جمهور.. وهدفنا التأهل للمونديال

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نائب رئيس الاتحاد الليبي: مباراة مصر بدون جمهور.. وهدفنا التأهل للمونديال نائب رئيس الاتحاد الليبي: مباراة بدون جمهور.. وهدفنا التأهل للمونديال

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أكد خميس آدم نائب رئيس الاتحاد الليبي لكرة القدم، أن حسن استضاف الليبي للفريق المصري يُعد أمرًا طبيعيًا.

ويلتقي منتخب مع ليبيا مساء اليوم الاثنين، في بنغازي، في إطار مباريات الجولة الرابعة من التصفيات الافريقية المؤهلة إلى نهائيات 2022.

وقال خميس آدم في تصريحات تلفزيونية: «الحديث عن حسن استضافة مصر للفريق الليبي، أو العكس، يعد أمرًا طبيعيًا نظرًا للعلاقات الأخوية بين الجانبين»، مضيفًا: «لا يجوز الحديث عن تلك الامور، لا يمكن الخوض في أحاديث حول الاستقبال الأخوي والجيد لأنها أمور طبيعية».

وعن حضور الجماهير المباراة، قال: «حتى هذه اللحظة مباراة ليبيا ضد مصر ستكون بدون حضور جماهيري»، مشيرًا: «ليبيا تخوض التصفيات من أجل التأهل إلى كأس العالم، الجميع كان يقلل من إمكانيات وحظوظ المنتخل الليبي، لكن اللاعبين نجحوا في إثبات عكس ذلك».

المصرى اليوم

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