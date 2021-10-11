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قال محمود فلفل، حارس مرمى فريق كرة اليد بنادي الزمالك، إن فريقه كان يسعى للحصول على مركز أفضل من الخامس في بطولة كأس العالم للأندية لكرة اليد، إلا أن نظام البطولة صعب المهمة.

وأضاف فلفل، في تصريحات تليفزيونية، أن الزمالك واجه برشلونة الذي يمكن أن يُلقب بـ«منتخب العالم»، وكانت المباراة صعبة للغاية، موضحًا أن فريقه يركز في بطولة الدوري.

واستكمل حديثه أنه ظهر بشكل قوي في مباراة المركز الخامس والسادس بالبطولة أمام جامعة سيدني، لرغبة فريقه بالفوز بأكبر فارق ممكن من الأهداف، لحصد المركز الخامس، وهو ما تحقق بالفعل.