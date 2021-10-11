أخبار عاجلة

هل توجد قرارات جديدة بشأن المقاهي؟.. مجلس الوزراء يجيب -
ضبط مستشفى خاص مخالف للاشتراطات البيئية بشبرا الخيمة -
في اجتماعها برئاسة مدبولي.. الحكومة تصدر 5 قرارات جديدة بشأن فيروس كورونا -
وزيرة الصحة: توفير مراكز لتطعيم المواطنين في المساجد «الجمعة» والكنائس «الأحد» -
استشاري بالقصر العيني يحذر من المنشطات الجنسية: مسكنات تسبب مشكلة كبرى -
استشاري: عمليات التكميم ممكن أن تستمر العمر كله في هذه الحالة -
البترول: مصر تقدم تجربة ملهمة في بناء اقتصادها ومجتمعها -
الحكومة: منع دخول أي موظف لم يتلق لقاح كورونا إلى مكان عمله بعد 15 نوفمبر -
بإطلالة فرعونية.. بشرى تتألق في رابع أيام مهرجان الجونة السينمائي -
"ضمك" يتعادل مع "الاتحاد" ويمنعه من خطف الثلاث نقاط -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. المصرى اليوم

حارس يد : كنا نطمح في مركز أفضل بالمونديال.. ونظام البطولة صعب المهمة

Print
حارس يد الزمالك: كنا نطمح في مركز أفضل بالمونديال.. ونظام البطولة صعب المهمة حارس يد : كنا نطمح في مركز أفضل بالمونديال.. ونظام البطولة صعب المهمة

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

قال محمود فلفل، حارس مرمى فريق كرة اليد بنادي ، إن فريقه كان يسعى للحصول على مركز أفضل من الخامس في بطولة للأندية لكرة اليد، إلا أن نظام البطولة صعب المهمة.

وأضاف فلفل، في تصريحات تليفزيونية، أن الزمالك واجه برشلونة الذي يمكن أن يُلقب بـ«منتخب العالم»، وكانت المباراة صعبة للغاية، موضحًا أن فريقه يركز في بطولة الدوري.

واستكمل حديثه أنه ظهر بشكل قوي في مباراة المركز الخامس والسادس بالبطولة أمام جامعة سيدني، لرغبة فريقه بالفوز بأكبر فارق ممكن من الأهداف، لحصد المركز الخامس، وهو ما تحقق بالفعل.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
رزاق سيسيه يوافق على تجديده عقده مع الزمالك

رزاق سيسيه يوافق على تجديده عقده مع الزمالك

الزمالك يعلن غياب خالد وليد وحازم ممدوح عن فريق اليد لمدة 3 أسابيع

الزمالك يعلن غياب خالد وليد وحازم ممدوح عن فريق اليد لمدة 3 أسابيع

الزمالك يصرف النظر عن استمرار «فوكينج»

الزمالك يصرف النظر عن استمرار «فوكينج»

براعم الزمالك يحصدون الجوائز بختام بطولة «زد» الودية

براعم الزمالك يحصدون الجوائز بختام بطولة «زد» الودية