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محمود شبانة يكشف وجهته المقبلة ورسالة كارتيرون له

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محمود شبانة يكشف وجهته المقبلة ورسالة كارتيرون له محمود شبانة يكشف وجهته المقبلة ورسالة كارتيرون له

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كشف محمود شبانة، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي ، عن وجهته المقبلة، بعد فشل النادي الأبيض في قيده، بعد التعاقد معه لمدة 4 سنوات، خلال الميركاتو الصيفي الماضي، بسبب قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» بمنع النادي من القيد لفترتين.

وقال محمود شبانة، في تصريحات تلفزيونية: «أنا حاليًا مستمر مع نادي الزمالك، حتى يناير المقبل، وذلك بعدما فشل النادي الأبيض في قيدي في الانتقالات الصيفية الماضية»، مضفيًا: «بنسبة كبيرة سوف انتقل إلى النادي الإسماعيلي في الانتقالات الشتوية المقبلة».

وأضاف: «كنت قريبًا للغاية من الانضمام للإسماعيلي في اليوم الأخير للقيد، ولكن حدثت بعض الاختلافات قبل غلق القيد بساعتين وهو ما أدى إلى تعثر الصفقة».

وأوضح: «هناك كلام، عن انتقالي إلى أي من الدوريات الخليجية، التي مازال باب القيد مفتوح بها، ولكن لا يوجد أي شيء رسمي»، مشيرًا: «الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للزمالك، حزين على إيقاف القيد في نادي الزمالك، وقال لي( يجب أن تبحث عن فرصة للمشاركة وتكون جاهزا ومتواجدا في الملعب)».

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