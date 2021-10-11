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قال وليد صلاح عبداللطيف، نجم نادي الزمالك الأسبق، إنه تفاجئ بحريق في العمارة التي يسكن بها، موضحًا أنه من شدة النيران واجه أزمة كبيرة في الخروج من العمارة أثناء الحريق.

وأضاف أن منتخب مصر قد يواجه صعوبة أمام ليبيا بخوضه المباراة على نجيل صناعي، على الرغم من امتلاكه خط هجومي قوي للغاية، إلا أن الإمكانيات الفنية لن تظهر بشكل كبير على هذا الملعب.

وتابع أنه لا بد أن يكون كيروش حذرًا ويحترم قدراته باللعب على النجيل الصناعي، مشددًا أن منتخب ليبيا يحترم منتخبنا الوطني بشكل كبير ويعلم حجم الإمكانيات التي يمتلكها لاعبيه خاصة وأنه أعلى فنيًا من فرسان المتوسط.