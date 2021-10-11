أخبار عاجلة

هل توجد قرارات جديدة بشأن المقاهي؟.. مجلس الوزراء يجيب -
ضبط مستشفى خاص مخالف للاشتراطات البيئية بشبرا الخيمة -
في اجتماعها برئاسة مدبولي.. الحكومة تصدر 5 قرارات جديدة بشأن فيروس كورونا -
وزيرة الصحة: توفير مراكز لتطعيم المواطنين في المساجد «الجمعة» والكنائس «الأحد» -
استشاري بالقصر العيني يحذر من المنشطات الجنسية: مسكنات تسبب مشكلة كبرى -
استشاري: عمليات التكميم ممكن أن تستمر العمر كله في هذه الحالة -
البترول: مصر تقدم تجربة ملهمة في بناء اقتصادها ومجتمعها -
الحكومة: منع دخول أي موظف لم يتلق لقاح كورونا إلى مكان عمله بعد 15 نوفمبر -
بإطلالة فرعونية.. بشرى تتألق في رابع أيام مهرجان الجونة السينمائي -
"ضمك" يتعادل مع "الاتحاد" ويمنعه من خطف الثلاث نقاط -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. المصرى اليوم

وليد صلاح عبداللطيف يكشف كواليس حريق عمارته.. ويحذر من ليبيا

Print
وليد صلاح عبداللطيف يكشف كواليس حريق عمارته.. ويحذر المنتخب من ليبيا وليد صلاح عبداللطيف يكشف كواليس حريق عمارته.. ويحذر من ليبيا

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

قال وليد صلاح عبداللطيف، نجم نادي الأسبق، إنه تفاجئ بحريق في العمارة التي يسكن بها، موضحًا أنه من شدة النيران واجه أزمة كبيرة في الخروج من العمارة أثناء الحريق.

وأضاف أن منتخب قد يواجه صعوبة أمام ليبيا بخوضه المباراة على نجيل صناعي، على الرغم من امتلاكه خط هجومي قوي للغاية، إلا أن الإمكانيات الفنية لن تظهر بشكل كبير على هذا الملعب.

وتابع أنه لا بد أن يكون كيروش حذرًا ويحترم قدراته باللعب على النجيل الصناعي، مشددًا أن منتخب ليبيا يحترم منتخبنا الوطني بشكل كبير ويعلم حجم الإمكانيات التي يمتلكها لاعبيه خاصة وأنه أعلى فنيًا من فرسان المتوسط.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
رزاق سيسيه يوافق على تجديده عقده مع الزمالك

رزاق سيسيه يوافق على تجديده عقده مع الزمالك

مذكرة تفاهم بين أكاديمية البحث العلمي و«مصر الخير» لتحويل الأبحاث العلمية إلى مشروعات

مذكرة تفاهم بين أكاديمية البحث العلمي و«مصر الخير» لتحويل الأبحاث العلمية إلى مشروعات

البترول: مصر تقدم تجربة ملهمة في بناء اقتصادها ومجتمعها

البترول: مصر تقدم تجربة ملهمة في بناء اقتصادها ومجتمعها

«بشرة خير».. فتح باب العمرة للمصريين قريبًا (تعرف على التفاصيل)

«بشرة خير».. فتح باب العمرة للمصريين قريبًا (تعرف على التفاصيل)