«كريم عبدالعزيز أم محمد رمضان؟».. حنان شوقي تختار «نمبر 1»

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أجابت الفنانة حنان شوقي على سؤال الإعلامية راغدة شلهوب «مين نمبر 1 في التليفزيون حاليا كريم عبدالعزيز أم محمد رمضان؟»، لترد قائلة: «كريم عبدالعزيز، لأن كريم في رمضان الماضي حسيت أن نور الشريف وأحمد زكي لم يموتوا، وحسيت أنه بيشيل الوسط الفني على أيده».

وأضافت خلال لقائها في برنامج «نص الكلام» المذاع على شاشة «النهار»: «حسيت أن الوسط الفني تقيل بكريم عبدالعزيز، ولا أحب اتابع أي حاجة لمحمد رمضان، عشان مش بعرف اتفرج على حد مش صادق، على أنه عنده كاريزما وبيمثل مثل أحمد زكي حتى بلعان الريق».

وتابعت: «أنا مش بحب البني آدم اللي يجور على بني آدم، ويأخذ بنط على السوشيال ميديا، ويضيع حياة بني آدم، ويضيع كيان واحد طول الوقت عايش فيه».

واستكملت: «ده ميبقاش فنان، الفن دا ارقى شئ في الوجود، مش هشتغل معاه حتى لو اداني ملايين الملايين، وهو اللي عمل كدا في نفسه».