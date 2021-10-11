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موعد مباراة منتخب مصر وليبيا اليوم الاثنين، وتردد القنوات الناقلة لمباراة مصر وليبيا اليوم الاثنين 11 أكتوبر في تصفيات كأس العالم 2022. بث مباشر ومشاهدة مباراة مصر وليبيا في تصفيات كاس العالم الآن، موعد مباراة مصر وليبيا 2021، من أكثر العبارات بحثًا على موقع البحث جوجل، في الساعات القليلة الماضية، حيث ينتظر مشجعو كرة القدم وعشاق المستديرة الساحرة مباراة مصر وليبيا اليوم الاثنين، التي من المقرر أن تقام اليوم الاثنين 11 أكتوبر 2021 .

موعد مباراة مصر وليبيا اليوم الاثنين في بنى غازي

تردد القنوات الناقلة لمباراة مصر وليبيا اليوم الاثنين في تصفيات كاس العالم

مشاهدة مباراة مصر وليبيا اليوم الاثنين 2021

تردد القنوات المجانية الناقلة مباراة مصر وليبيا اليوم الاثنين 11 أكتوبر 2021

تردد القنوات المجانية الناقلة لمباراة مصر وليبيا اليوم الاثنين

ويواجه المنتخب المصرى نظيره المنتخب الليبى، في ثاني اختبار حقيقى للبرتغالي «كارلوس كيروش«، المدير الفني الجديد للمنتخب الوطنى المصرى، الذي تولى مهمة تدريب منتخب مصر الأول، خلفًا للمدير الفني السابق حسام البدري، والذى يبحث عن تعزيز صدارة المجموعة السادسة بعد أن حقق منتخب مصر الفوز في لقاء الجولة الثالثة، الذي أقيم بملعب الجيش في برج العرب، الجمعة الماضية، وأحرز اللاعب عمر مرموش هدف الفوز لمنتخب مصر، عبر تسديدة صاروخية.

ويستعرض موقع «المصرى اليوم» في التقرير التالى، موعد مباراة مصر وليبيا، وتردد القنوات الناقلة لـ مباراة مصر وليبيا اليوم الاثنين في تصفيات كاس العالم.

موعد مباراة مصر وليبيا في تصفيات كاس العالم وتردد القنوات الناقلة

تردد القنوات الناقلة لمباراة مصر وليبيا اليوم الاثنين في بنى غازي

موعد مباراة مصر وليبيا اليوم الاثنين 11 أكتوبر

موعد مباراة مصر اليوم الاثنين بتوقيت القاهرة

موعد مباراة مصر وليبيا، سيكون في تمام التاسعة مساء اليوم الاثنين 11 أكتوبر 2021، إذ يحل منتخب مصر ضيفا على ملعب 28 مارس، في بني غازي بـ ليبيا، ضمن منافسات الجولة الرابعة للتصفيات الأفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2022 بقطر.

موعد مباراة مصر وليبيا اليوم الاثنين بتوقيت مكة المكرمة

موعد مباراة مصر وليبيا اليوم الاثنين سيكون في تمام الساعة الـ 10 مساءًا، بتوقيت مكة المكرمة- السعودية.

موعد مباراة مصر وليبيا اليوم الاثنين بتوقيت الإمارات- أبوظبي

موعد مباراة مصر وليبيا اليوم الاثنين سيكون في تمام الساعة الـ 11 مساءًا، بتوقيت الإمارات -أبوظبي- دبي.

القنوات الناقلة لمباراة مصر وليبيا اليوم الاثنين في تصفيات كأس العالم

وعلى صعيد القنوات الناقلة لمباراة مصر وليبيا، فإنه من المقرر نقل ومن المقرر إذاعة مباراة مصر وليبيا عبر قناة «أون تايم سبورتس 1».

تردد القنوات المجانية الناقلة لمباراة مصر وليبيا اليوم الاثنين في تصفيات كأس العالم 2022

تردد القنوات الناقلة لمباراة مصر وليبيا اليوم الاثنين

تردد القنوات المجانية الناقلة لمباراة مصر وليبيا اليوم الاثنين

من المقرر أن يتم نقل مباراة مصر وليبيا اليوم الاثنين، على قناة أون تايم سبورت on time sports، التي تذيع المباراة حصريا بعد أن نجحت في الحصول على حقوق نقل جميع مباريات المنتخب المصري بتصفيات كأس العالم 2022.

ما هو تردد القنوات الناقلة لمباراة مصر وليبيا اليوم الاثنين في تصفيات كاس العالم؟

مشاهدة مباراة مصر وليبيا الآن

تردد قناة أون تايم سبورت on time sports الناقلة لمباراة مصر وليبيا

ويمكن استقبال القناة من خلال تردد القناة الناقلة لمباراة مصر وليبيا:

- تردد قناة أون تايم سبورت: 11861

- الاستقطاب: رأسي

- معدل الترميز: 27500

- معامل تصحيح الخطأ: 6/5

مشاهدة مباراة مصر وليبيا في تصفيات كاس العالم 2022

بث مباشر مباراة مصر وليبيا

بنغازي ملعب 28 مارس

حصل منتخب مصر، على صدارة المجموعة بالفوز على المنتخب الليبي في المباراة الأخيرة، حيث صعد رصيده إلى 7 نقاط وتوقف رصيد أصحاب الأرض «المنتخب الليبي»، عند 6 نقاطٍ فقط.

ومن المؤكد أن مباراة مصر وليبيا اليوم، ستكون هي المحدد بشكلٍ كبير لهوية المتأهل عن المجموعة، فالفارق بين الثنائي العربي وأنجولا والجابون كبير، فالمنتخب الأول لديه 3 نقاط والثاني لديه نقطة واحدة فقط.

تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام ليبيا اليوم الاثنين

التشكيل المتوقع لمباراة مصر وليبيا اليوم الاثنين 11 أكتوبر 2021

من المقرر أن يدفع كيروش بالتشكيل التالي في مباراة مصر وليبيا:

تشكيل منتخب مصر في مباراة مصر وليبيا:

- حراسة المرمى: محمد الشناوي

- خط الدفاع: أحمد حجازي، محمود حمدي ( الونش)، أحمد فتوح، أكرم توفيق.

- خط الوسط الدفاعي: عمرو السولية، محمد النني.

- خط الوسط الهجومي: عبدالله السعيد، عمر مرموش، محمد صلاح.

قلب الهجوم: مصطفى محمد.

ترتيب مجموعة مصر في تصفيات كأس العالم قطر 2022 بعد لقاء ليبيا الأول

تردد القنوات الناقلة لمباراة مصر وليبيا اليوم الاثنين

تصدر منتخب مصر، المجموعة السادسة برصيد 7 نقاط بعد الفوز المستحق، على منتخب ليبيا الذي أصبح وصيفا للمجموعة السادسة برصيد 6 نقاط. بينما جاء المنتخب الأنجولي في المركز الثالث، برصيد 3 نقاط يليه المنتخب الجابوني برصيد نقطة واحدة.

موعد مباراة مصر وليبيا

تردد القنوات الماقلة لمباراة مصر وليبيا

واختتم المنتخب المصري الوطني تدريباته أمس الأحد، على ملعب بنى غازي، الذي يستضيف مباراة مصر وليبيا المحدد لها في التاسعة مساء اليوم الاثنين، ضمن منافسات الجولة الرابعة للتصفيات الأفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2022.

يذكر أن اللوائح تسمح للفريق الضيف بخوض تدريب وحيد على الملعب الذي يستضيف اللقاء، خاصة أنه من العشب الصناعي، وسيحاول اللاعبون التأقلم عليه خلال المران، قبل لقاء اليوم الاثنين 11 أكتوبر 2021.