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حازم الكاديكي: منتخب ليبيا سيفاجئ هجوميًا في مباراة الغد

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حازم الكاديكي: منتخب ليبيا سيفاجئ مصر هجوميًا في مباراة الغد حازم الكاديكي: منتخب ليبيا سيفاجئ هجوميًا في مباراة الغد

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قال المعلق الرياضي حازم الكاديكي إن الليبي بدأ المشوار في تصفيات 2022، بشكل رائع أعاد للجماهير خلاله الأمال في هذا الجيل على الرغم الظروف الصعبة التي عانت منها البلاد.

وأضاف الكاديكي، في تصريحات تليفزيونية، أن منتخب يمتلك عناصر قوية للغاية ورائعة، خاصة وأن أغلب لاعبيه يحترفون في الدوريات الأوروبية.

واستكمل تصريحاته أن منتخب ليبيا لاقى احتفالًا حافلًا فور وصوله إلى ملعب برج العرب، بينما عقب عودته إلى بنغازي الجماهير أشادت باللاعبين رغم الخسارة لمعرفتها بالإمكانيات الكبيرة التي يمتلكها منتخب مصر.

وواصل حديثه أن الجماهير الليبية حضرت بكثافة مران منتخب فرسان المتوسط، وأشعلت الحماس لدى اللاعبين، من أجل الفوز غدًا، مضيفًا: «منتخب ليبيا سيفاجئ كيروش هجوميًا في مباراة غدًا».

المصرى اليوم

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