أسامة فيصل يكشف رسالة طارق حامد له

★ ★ ★ ★ ★

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

أكد أسامة فيصل، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك والمعار لصفوف فريق البنك الأهلي، أن طارق حامد، زميله السابق في الزمالك، أبلغه أنه لاعب مميز، وأن له مستقبل كبير في الكرة المصرية.

وقال أسامة في تصريحات تلفزيونية: «طارق حامد، أيضًا أبلغني بأنه قال لكارتيرون أنني لاعب جيد، وأنه يجب على عدم الخوف، وأن مستويات كل اللاعبين شبه بعض».

وأشار إلى أن هدفه في مرمى النادي الأهلي، كان بدايته الحقيقية، مؤكدا أن الجماهير تعلقت به بعد هذا الهدف، مشيرًا: «البرتغالي باتشيكو، المدير الفني السابق للفريق، دفع بي في مباراة نادي مصر بالكأس، وكان لا يعرفني في هذا الوقت».