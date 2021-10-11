«الغندور حكم الفيديو».. «ماركا» الإسبانية تسخر من هدف مبابي بواقعة عمرها 19 عامًا

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استعانت صحيفة ماركا الإسبانية بواقعة الحكم الدولي المصري جمال الغندور في كأس العالم 2002، تعليقا على هدف كيليان مبابي الذي قاد فرنسا للتتويج ببطولة دوري الأمم الأوروبية بالفوز بهدفين مقابل هدف.

مبابي أحرز هدفا مشكوكا في صحته، وترى الصحافة الإسبانية أنه «فضيحة بكل المقاييس وخطأ مقصود»، حيث كان اللاعب الفرنسي في وضعية التسلل.

وعنونت صحيفة ماركا تقرير لها بعد الخسارة أمام فرنسا وكتبت: «تقنية الفار يشبه الغندور»، في إشارة منها للاخطأء المنسوبة إلى جمال الغندور خلال مباراة إسبانيا وكوريا في ربع نهائي كأس العالم 2002.

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الصحافة الإسبانية حملت في ذاك الوقت جمال الغندور مسئولية خروج منتخب إسبانيا من الدور ربع النهائى في بطولة كأس العالم 2002، بسبب الأخطاء التحكيمية التي ارتكبها خلال إدارته للمباراة، على حد وصفها، بعدما رفض احتساب هدف صحيح لموريينتس مهاجم إسبانيا بجانب بعض الأخطاء الأخيرة.

وتعد هذه الواقعة من أشهر المباريات عند الجمهور الإسباني، الذي هدد الحكم المصري وقتها بالقتل، وظل الهدف في عقول الجماهير هناك حتى الآن.

تلمح ماركا أن حكم تقنية الفار خلال مباراة فرنسا وإسبانيا كما لو كان جمال الغندور، في ظل الخطأ الفج على حد ما ترى بشأن هدف مبابي.

وكشفت الصحيفة أن إسبانيا قد تكون خسرت مباراة فرنسا ولكنها كسبت احترام العالم، حيث لم تسرق المباراة بطريقة غير مشروعة.