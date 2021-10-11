جريمة في أول يوم دراسة .. طالب ابتدائي يشوه وجه زميله بـ«الموس» بالدقهلية

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ألقت الأجهزة الأمنية القبض على طالب بالصف الرابع الابتدائي بمحافظة الدقهلية تعدى بالضرب على زميله بـ«شفر موس» أثناء اليوم الدراسي، ما أسفر عنه إصابته بجرح قطعي في الوجه وتم نقله إلى المستشفى.

كانت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية تلقت بلاغا من ولى أمر طالب بالصف الرابع الابتدائي بمدرسة أجا بمحافظة الدقهلية، ضد طالب بالمدرسة بتهمة التعدي على نجله بـ«شفرة موس» حاد أثناء اليوم الدراسى الأول، مما أسفر عن إصابته بجرح قطعى، استلزم خياطة بـ 14 غرزة في وجه ابنه.

تم تحرير محضر بالواقعة، وتم القبض على الطالب المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الحادث، وتولت نيابة الاحداث التحقيق.

طلاب مدرسة محمد فريد في أول يوم الدراسة 2021- 2022

وشهد أول يوم دراسة في العام الجديد تدافع عدد كبير من الطلاب وأولياء الأمور الذين حضروا إلى المدرسة لمرافقة أبنائهم لمحاولة الدخول أولا إلى الفصول لحجز «التختة الأولى» لأبنائهم.

وأمام باب مدرسة محمد فريد الابتدائية بمدينة دسوق في محافظة كفر الشيخ تجمعت أعداد كبيرة من الطلبة وأولياء الأمور وتسلق بعضهم باب وأسوار في محاولة بالدخول أولا لحجز مقعد في الصف الأول وسط بكاء وصراخ عدد من الأطفال.

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طلاب مدرسة محمد فريد في أول يوم الدراسة 2021- 2022

وشهدت مدرسة عمر مكرم الابتدائية في الإسكندرية حالة من الهرج والمرج بين أولياء أمور الطلاب وإدارة المدرسة، بعد أن قام مسؤول الأمن بفتح أبواب المدرسة وإخراج طلاب الصفوف الأولى الابتدائي قبل الموعد الرسمي لخروجهم بنص الساعة، وعندما ذهب الأهالي إلى المدرسة لاستلام أطفالهم فوجئوا بخروجهم قبل ذلك الميعاد المحدد ولم يجدوهم مما تسبب في ضياعهم.

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