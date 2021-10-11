إعلامي: صراع سعودي لضم نجم الأهلي في يناير

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أكد الإعلامي مجدي عبدالغني أن هناك 3 أندية سعودية جددت رغبتها في ضم حسين الشحات، نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في الانتقالات الشتوية المقبلة، رغم أن الأهلي رفض رحيل اللاعب خلال فترة الإنتقالات الصيفية الأخيرة.

وقال عبدالغني، خلال تصريحات تلفزيونية: «حسين الشحات تلقى إتصالات شفهية خلال الأيام الماضية برغبة ثلاثة أندية في السعودية في التفاوض الجاد والرسمي مع الأهلي للحصول على خدمات اللاعب في فترة الإنتقالات الشتوية المقبلة.

وأضاف: «الأندية السعودية أكدت لـ حسين الشحات إنها ترغب في الحصول على خدماته نهائياً أو على سبيل الإعارة حسبما يوافق الأهلي».

يذكر أن نادي الحزم السعودي قدم عرضاً مُغرياً للحصول على خدمات حسين الشحات الصيف الجاري للحصول لكن الأهلي رفض التفريط في اللاعب.