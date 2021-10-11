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تغيب 3 طالبات في ظروف غامضة بالمنيا

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تغيب 3 طالبات في ظروف غامضة بالمنيا تغيب 3 طالبات في ظروف غامضة بالمنيا

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تغيبت 3 طالبات في المرحلة الإعدادية من قرية هور التابعة لمركز ملوي جنوب محافظة المنيا، في ظروف غامضة، وحررت أسرهن بلاغات بمركز الشرطة، للبحث وسرعة العثور عليهن.

وقال عدد من أهالي قرية هور التابعة لمركز ملوي، إن الطالبات الثلاثة في المرحلة الإعدادية وكن ذاهبات لحضور درس خصوصي، السبت، ولم يعدن حتى الآن، واختفين في ظروف غامضة.

وانتشر مقطع مدته دقيقة، يتضمن آخر ظهور للطالبات الثلاثة أثناء سيرهن بأحد شوارع قرية هور في وضح النهار ويتوجهن لحضور درس خصوصي، وكانت الساعة الثانية ظهرا، كما أظهر مقطع الفيديو الطالبات الثلاثة من ظهورهن وهن يسرن بشارع رئيسي يتراوح عرضه نحو 10 أمتار، وكن يحملن على ظهورهن حقائب مدرسية، وأثناء سيرهن كن يتبادلن الحديث فيما بينهن، ويرتدين كمامات طبية، لكنها كانت موضوعة على العنق وتظهر وجوههن بشكل كامل، ثم أظهر الفيديو وجوه الطالبات الثلاثة.

كما أظهر نفس مقطع الفيديو الطالبات الثلاثة وهن: مريم، شيماء، وأسماء، أقارب من الدرجة الثانية، أثناء سيرهن بخطوة يبدو أنها سريعة بحري قرية هور وتحديدا أمام المدرسة الإعدادية في اتجاه قرية ابشادات قبل معرض السيراميك، ولم يظهرن مرة أخرى في الكاميرات الأمر الذي فسره بعض الأهالي بأنهن قد يكن تعرضن للاختطاف قبل وصولهن لقرية ابشادات.

وسادت حالة من الزعر بين أهالي قرية هور والقري المجاورة بعد الواقعة، خوفا من تعرض الثلاث طالبات المتغيبات للخطف، فيما انتشرت مناشدات على مواقع التواصل الاجتماعي «الفيس بوك» تطالب الأهالي بالمساعدة في البحث والعثور على المتغيبات.

المصرى اليوم

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