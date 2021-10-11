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روقا: فوجئت بتجديد تعاقدي مع

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روقا: فوجئت بتجديد تعاقدي مع الزمالك روقا: فوجئت بتجديد تعاقدي مع

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أكد محمد أشرف روقا، لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي ، أن فوجئ بإعلان النادي الأبيض عبر الموقع الرسمي، عن تجديد التعاقد معه، لمدة ثلاثة سنوات مقبلة.

وقال محمد أشرف روقا، في تصريحات تلفزيوينة: «حتى الآن لم أوقع على عقود تجديد تعاقدي مع نادي الزمالك»، مضيفًا: «علمت بأن الزمالك أعلن عبر الموقع الرسمي عن التجديد لي لـمدة 3 مواسم، وفوجئت يومها أن أحمد سيد زيزو، لاعب الفريق يتحدث لي ويبارك على التجديد، لكن ذلك لم يحدث ولم أوقع على أي عقود ولم يتحدث معي أي مسؤول في النادي بهذا الشأن».

وأوضح: «عقدي مع الزمالك، ينتهي بنهاية الموسم المقبل، من حقي التوقيع لأي نادٍ في يناير المقبلة، ولكن أنا رغبتي الأولى هي الاستمرار مع الزمالك.

وأشار: «تلقيت ثلاثة عروض في الميركاتو الصيفي الماضي من أندية الاتحاد السكندري وسيراميكا كليوباترا والجونة، ولاكن إدارة النادي رفضت رحيي، وقتها، بسبب ضعف المقابل المادي».

المصرى اليوم

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