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يشبه ملاعب «بلاي ستيشن».. 5 معلومات عن ملعب مباراة وليبيا في بنغازي

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يشبه ملاعب «بلاي ستيشن».. 5 معلومات عن ملعب مباراة مصر وليبيا في بنغازي يشبه ملاعب «بلاي ستيشن».. 5 معلومات عن ملعب مباراة وليبيا في بنغازي

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جانب من السخرية طال ملعب 28 مارس بمدينة بنغازي الليبية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب أرضيته المصنوعة من النجيل الصناعي «الترتان»، حيث شبهه البعض بملاعب «البلاي ستيشن».

ويحتضن ملعب 28 مارس بمدينة بنغازي مباراة منتخبي وليبيا، بمنافسات الجولة الرابعة من تصفيات 2022.

بنغازي ملعب 28 مارس

ونرصد في السطور التالية 5 معلومات عن ملعب 28 مارس الذي سيحتضن مباراة الليلة بين الشقيقين.

تم تأسيس الملعب في عام 1967 بنفس الطريقة والطراز التي صمم بها ملعب طرابلس بعد اشتراط الملك ادريس حاكم ليبيا تنفيذ الملعبين بنفس الشكل، ويحتضن الملعب مباريات فريقي أهلي بنغازي والنصر.

لم يتم إجراء أي صيانة كبرى على الملعب منذ تأسيسه قبل 54 عامًا.

تم اطلاق إسم 19 مارس على الملعب وفاءً لشهداء الثورة الليبية التي قامت في عام 2011، في الوقت الذي تم اطلاق اسم 28 مارس عليه كونها ذكرى اجلاء معمر القذافي للقوات البريطانية من ليبيا.

ملعب 28 مارس كان من المرشحين لاستضافة مباريات كأس أمم أفريقيا 2017 قبل أن يتم سحب التنظيم من ليبيا.

أرضية الملعب من النجيل الصناعي «الترتان»، والذي يحتاج إلى نوعية محددة من الأحذية للاعبين، كذلك يخشى الكثيرون التعرض للاصابات على هذا الملعب الصلب، ويعاني بعض المنافسين من سرعة مرور الكرة على هذا النجيل.

المصرى اليوم

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