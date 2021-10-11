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بعد رفع علم فرنسا في الطابور.. «تعليم دمياط»: «أزمة مفتعلة وضوء الشمس السبب»

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بعد رفع علم فرنسا في الطابور.. «تعليم دمياط»: «أزمة مفتعلة وضوء الشمس السبب» بعد رفع علم فرنسا في الطابور.. «تعليم دمياط»: «أزمة مفتعلة وضوء الشمس السبب»

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قال عادل عثمان، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة دمياط، إن أزمة رفع علم فرنسا بالطابور الصباحي في إحدى مدارس المديرية «لا أساس لها من الصحة»، متهما مواقع التواصل الاجتماعي بـ«افتعال الأزمة».

وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي صورة من طابور إحدى مدارس دمياط، ظهر فيها الطلاب حول علم مؤلف من ألوان: الأحمر والأبيض والأزرق، وظهر في الصورة بوضع أفقي، مشكلا علم فرنسا بدلا من علم .

وأضاف «عثمان» في تصريح خاص لـ«المصري اليوم»، أن الواقعة أحيلت إلى التحقيق فور إثارتها، وجار التحقيق مع 4 مسئولين، مشيرا إلى أن إدارة مدرسة الميناء الجديدة قدمت اعتذارا فوريا عن الخطأ غير المقصود.

وأوضح أن الواقعة تتلخص في أن إدارة المدرسة طلبت من التلاميذ صناعة أعلام احتفالًا ببدء العام الدراسى الجديد وانتصارات أكتوبر المجيدة، لكن مجموعة من التلاميذ صنعت العلم بطريقة خاطئة في وضع أفقي.

وقال إن «الخطأ غير متعمد من التلاميذ، كما أن تصوير العلم بالموبايل مع ضوء الشمس جعل اللون الأسود يبدو أزرق، مما أعطى انطباعا خاطئا بما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلافا للحقيقة»، على حد قوله.

المصرى اليوم

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