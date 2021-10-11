وائل جمعة: قدمنا مباراة مميزة أمام ليبيا.. وكيروش لم يحفظ أسماء بعض اللاعبين

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أكد وائل جمعة، مدير المنتخب الوطني الأول، أن البرتغالي كارلوس كيروش، المدير الفني للمنتخب، راضٍ عن الأداء الذي ظهر عليه اللاعبين خلال مباراة ليبيا، التي أقيمت الجمعة الماضي، في إطار تصفيات افريقيا المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم قطر 2022، والتي انتهت بفوز الفراعنة بهدف نظيف.

وقال وائل جمعة، في تصريحات تلفزيونية: «كيروش راضٍ عن أداء اللاعبين في المباراة الماضية، الكل ظهر بمستوى مميز، وحققنا الهدف المطلوب وهو الفوز باللقاء»، مضيفًا :«كان هناك ضغط كبير على اللاعبين قبل المباراة بسبب عدم تصدرنا المجموعة، لذلك لم يكن هناك أي بديل لدينا سوى تحقيق الفوز».

وأضاف: «كارلوس كيروش تولى المهمة بكشل رسمي منذ أسبوعين فقط، بالتأكيد هو لم يطبق فكره بشكل كبيرة، هناك لاعبين لا يعرف أسمائهم».

وأوضح: «لم يكن هناك وقت كافي بين المباراتين امام ليبيا، للتدريب على ملعب عشب صناعي، المقرر أن تقامه عليه المواجهة المقبلة».

يُذكر أن منتخب مصر سوف يلتفي مع ليبيا، في التاسعة من مساء اليوم الإثينن، في بنغازي، في الجولة الرابعة من المجموعة السادسة من التصفيات الافريقية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم قطر 2022.