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مسؤول يمني: جرائم الحوثي لن تثني عن استكمال معركة التحرير

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مسؤول يمني: جرائم الحوثي لن تثني الحكومة عن استكمال معركة التحرير مسؤول يمني: جرائم الحوثي لن تثني عن استكمال معركة التحرير
شدَّد على مواصلة دحر هذه الميليشيات التي تسعى لإعادة اليمن إلى الوراء

مسؤول يمني: جرائم الحوثي لن تثني الحكومة عن استكمال معركة التحرير

واس- حجة: شدَّد مسؤول يمني على أن جرائم ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة إيرانيًّا لن تُثني الشرعية والجيش الوطني عن المُضي قُدمًا نحو استكمال معركة التحرير في اليمن.

وتفصيلاً، أكد ماجد فضائل، وكيل وزارة حقوق الإنسان اليمني، في كلمة بمديرية ميدي في محافظة حجة مواصلة دحر هذه الميليشيات الرجعية التي تسعى إلى إعادة اليمن إلى الوراء.

وأضاف: "نقف اليوم في ساحة الأمل بمديرية ميدي لنترحم على الشهداء الذين قضوا في جريمة استهداف ميليشيا الحوثي الإرهابية الفعالية المدنية ليلة ٢٦ سبتمبر؛ ما تسبب في مقتل ١٢ شابًّا، وجرح ٢٢ آخرين، أغلبهم من المدنيين"، طبقًا لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ).

وأشار "فضائل" إلى أن هذه الجريمة ترقى إلى جريمة حرب، وهي ضمن الجرائم الجسيمة ضد الإنسانية، كما أنها انتهاك صارخ لكل المبادئ والمواثيق الدولية والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

ودعا المسؤول اليمني المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية الدولية ذات العلاقة ومكتب المبعوث الأممي إلى إدانة هذه الجرائم ضد الإنسانية بحق الشعب اليمني، لافتًا النظر إلى أن صمتهم يشجِّع ميليشيا الحوثي الانقلابية على ارتكاب المزيد من الانتهاكات بحق المدنيين العُزَّل.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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