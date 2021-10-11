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ميدو: صلاح يتعرض لما واجهته من انتقادات مع

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ميدو: صلاح يتعرض لما واجهته من انتقادات مع المنتخب ميدو: صلاح يتعرض لما واجهته من انتقادات مع

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قال أحمد حسام ميدو، نجم نادي ومنتخب الأسبق، إن منتخب إسبانيا تحت قيادة إنريكي، يعد بطلًا في ظل حالة التراجع الكبيرة للقطبين ريال مدريد وبرشلونة.

وأضاف خلال مداخلة تلفزيونية، أن الاتحاد الإسباني لكرة القدم، وضع خطة واضحة وممنهجة ليكون منتخب الماتدور بهذا الشكل الرائع والمُبشر مستقبلًا، في ظل الأعمار الصغيرة التي يمتلكها حاليًا بتوليفة رائعة من إنريكي.

وتابع ميدو، حديثه بشأن مباراة ليبيا ومصر، بأن المباراة الأولى كيروش نجح فيها بشكل كبير بخلق مناخ صحي وحالة إيجابية للمنتخب لخوض مباراة جيدة وحصد الـ3 نقاط، مشيرًا إلى أن كيروش عمل على تحسين العامل النفسي لدى اللاعبين وهو ما نجح فيه بالفعل.

واستكمل تصريحاته، أن كيروش كان ذكيًا في تصريحه بأن مصر تمتلك مجموعة رائعة من اللاعبين في تاريخها، ليعيد الثقة المفقودة لدى اللاعبين، فضلًا عن ثقته في عمر مرموش بالدفع به أساسيًا، والاعتماد على أي لاعب بناءً على أرقامه التي يوضحها له محلل الأداء في جهاز .

واستطرد ميدو، أن مباراة الغد ستشهد خشونة واندفاع من جانب المنتخب الليبي، لذلك على منتخبنا الاستعداد جيدًا من الناحية البدنية، مشيرًا إلى أن كيروش وضع خطته بترك الكرة والاستحواذ للمنافس مع الاعتماد على الهجمات المرتدة في ظل سرعات لاعبينا، مضيفًا «مباراة الغد ستشهد أسلوب لعب مختلف وتحفظ بعض الشيء من جانب منتخبنا».

وواصل نجم الكرة المصرية الأسبق، أن ما يحدث مع محمد صلاح، من انتقادات وهجوم أثناء وجوده مع المنتخب، والتشكيك في لعبه بكامل قوته على عكس ليفربول الذي يظهر معه بشكل أفضل، تعرض له عندما كان لاعبًا محترفًا في أوروبا، مضيفًا «كان الجمهور بيشكك فيا زي ما بيحصل مع محمد صلاح، لكن مش حقيقي وصلاح بيموت نفسه علشان المنتخب لكن رتم اللعب البطيء واختلاف أسلوب اللعب ظالم صلاح».

وأكد أن عمر مرموش، كان هدفه اللعب في أوروبا منذ بدايته لعب كرة القدم في صفوف مدرسة وادي دجلة، فضلًا عن أن والده كان يسعى لسفره للاحتراف في سن مُبكر، مشيرًا إلى أن الأندية المصرية تخشى غضب الجماهير لذلك ترفض عروض احتراف لاعبيها، مضيفًا «نادي الزمالك عرض عن طريقي على عمر مرموش ضمه واللاعب رفض وأصر على عدم العودة إلى مصر رغم أنه لم يكن لاعبًا في صفوف فولفسبورج».

المصرى اليوم

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