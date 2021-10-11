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رسميًا.. بنزيما الأفضل في نهائي دوري الأمم الأوروبية

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رسميًا.. بنزيما الأفضل في نهائي دوري الأمم الأوروبية رسميًا.. بنزيما الأفضل في نهائي دوري الأمم الأوروبية

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توج كريم بنزيما نجم منتخب فرنسا بلقب أفضل لاعب في المباراة النهائية لبطولة دوري الأمم الأوروبية أمام منتخب إسبانيا، مساء الأحد.

وحصد منتخب الديوك الفرنسية لقب دوري الأمم الأوروبية بعد التغلب على منافسه الإسباني بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت على أرضية ملعب سان سيرو بميلانو.

وأحرز نجم ريال مدريد بنزيما هدف تعادل للديوك الفرنسية في الدقيقة 66، ليواصل صاحب الـ 33 عامًا تألقه الكبير هذا الموسم.

وبشكل إجمالي، خاض بنزيما 15 مباراة هذا الموسم، استطاع خلالهما تسجيل 12 هدفاً وصناعة 8 أهداف إلى زملائه.

ونجح المدرب ديديه ديشامب في تثبيت أقدامه كمدير فني للديوك الفرنسية بعدما حصد لقبه الثاني كمدرب بعد فوزه بلقب 2018 والتي أقيمت في .

يذكر أن هذا هو النهائي الثاني في تاريخ دوري الأمم الأوروبية، حيث تمكن البرتغالي من حسم اللقب الأول لصالحه عندما فاز في المباراة النهائية على حساب منتخب هولندا بهدف مقابل لا شيء.

المصرى اليوم

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