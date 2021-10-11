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ينتظر عشاق الكرة العربية ديربي جديد عندما يلعب منتخب مصر ضد ليبيا في إطار مباريا الجولة الرابعة من منافسات تصفيات كأس العالم 2022 عن قارة أفريقيا.

وكان الفراعنة قد تمكن من تحقيق الفوز في لقاء الذهاب على ملعب الجيش ببرج العرب، بهدف دون رد من تصويبه صاروخية للاعب الصاعد عمر مرموش في التجربة الأولى تحت قيادة المدرب البرتغالي الجديد كارلوس كيروش.

من المقرر أن يكون الأثنين هو موعد مباراة منتخب مصر وليبيا المقبلة، وذلك بعد يومين من لقاء الذهاب، وتنطلق المواجهة عند الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة وطرابلس، والعاشرة بتوقيت المملكة العربية السعودية، على ملعب شهد بنينا بمدينة بنغازي.

توفر عدد من المنصات الإلكترونية خدمة بث مباشر مباراة مصر ضد منتخب ليبيا ضمن الجولة الرابعة من دور المجموعات للتصفيات الأفريقية المؤهلة إلى مونديال قطر 2022، كما يوفر المصري اليوم لزوراه خدمة متابعة أحداث اللقاء بشكل لحظي مع تحديث مستمر للنتيجة.

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كما سيتم نقل المباراة تلفزيونيًا عبر شاشة أون تايم سبورت مع وجود فقرات تحليلية تضم أبرز نجوم الكرة المصرية بالإضافة إلى أكثر من قناة صوتية، ويمكن للمشاهدين داخل المملكة العربية السعودية مشاهدة اللقاء عبر شاشة ssc7.

سيحاول المدرب البرتغالي كارلوس كيروش الحفاظ على قوام منتخب مصر الذي خاض لقاء الذهاب أمام ليبيا قبل يومين وانتهت لصالح الفراعنة بهدف دون رد.

وسيعتمد على محمد الشناوي في حراسة المرمى إلى جانب الرباعي الدفاعي أكرم توفيق وأحمد حجازي ومحمود حمدي الونش وأحمد فتوح.

ومن المتوقع أن يطرأ تعديل على خط وسك منتخب مصر ضد ليبيا حيث سيعود طارق حامد إلى المشاركة أساسيًا بجانب عمرو السولية على حساب محمد النني.

وسيلعب عبد الله السعيد كصانع ألعاب هجومي، ومحمد صلاح جناح أيمن وعمر مرموش كجناح أيسر فيما سيتواجد مصطفى محمد في مركز قلب هجوم الفراعنة.

مباراة منتخب مصر وليبيا في تصفيات كأس العالم 2022 - صورة أرشيفية

ويحتل منتخب مصر صدارة جدول ترتيب المجموعات السادسة من تصفيات كأس العالم 2022 برصيد 7 نقاط، فيما يحل منتخب ليبيا وصيفًا برصيد 6 نقاط وتأتي أنجولا في المركز الثالث برصيد 3 نقاط، وتتذيل الجابون الترتيب بنقطة.

وفي حالة فوز المنتخب المصري على ليبيا في مباراة الغد سيتسع الفارق مع الوصيف إلى 4 نقاط مما سيسهل مهمة الفراعنة كثيرًا في بلوغ المرحلة النهائية للتصفيات المونديالية.