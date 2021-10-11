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يلتقي منتخب مصر مع ليبيا في التاسعة من مساء اليوم الإثنين، في بنغازي، في إطار مباريات الجولة الرابعة من المجموعة السادسة في التصفيات الافريقية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم قطر 2022.

وسوف تذاع المباراة عبر قناة «أون تايم سبورتس 1»، وسيقوم الإعلامي أحمد شوبير، بالتعليق على المباراة عبر القناة الصوتية الأولى، ويُقدم الإعلامي تامر صقر، الاستديو التحليلي الخاص بالمباراة.

وكان منتخب مصر حقق الفوز على المنتخب الليبي في الجولة الماضية، بهدف نظيف، في المباراة الأول للبرتغالي كارلوس كيروش، بعدما تولى المسؤولية الفنية خلفًا لحسام البدري، الذي تمت إقالته عقب التعادل مع الجابون بهدف لكل فريق.

ويحتل الفراعنة صجدارة ترتيب المجموعة السادسة برصيد 7 نقاط، ويأتي منتخب ليبيا في المركز الثاني برصيد 6 نقاط، بينما يتواجد المنتخب الانجولي في المركز الثالث برصيد 3 نقاط، والجابون في المركز الأخير برصيد نقطة واحدة.