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بيج رامي يُعلق على إطلاق اسمه على أكبر ميادين محافظة كفر الشيخ ..

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بيج رامي يُعلق على إطلاق اسمه على أكبر ميادين محافظة كفر الشيخ .. فيديو بيج رامي يُعلق على إطلاق اسمه على أكبر ميادين محافظة كفر الشيخ ..

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عبر رامي السبيعي الشهير بـ«بيج رامي» عن سعادته البالغة بالدعم الذي يجده من الشعب ومؤسسات الدولة المصرية وهو ما يدفعه لمواصلة العمل والسعي نحو تحقيق الإنجازات.

وقال رامي في تصريحات تلفزيونية عن إطلاق محافظ كفر الشيخ اسمه على أكبر ميادين المحافظة،: «انا فخور إني مصري وأسعد كل المصريين وده كرم علينا إنها بتردلنا أكثر مما نستحق وربنا يقدرنا ونرفع علم مصر في كل مكان بالعالم».

وواصل تصريحاته: «مبروك للشعب المصري وكل من سهر معايا ووقف معايا ودعا لي وانا سعيد إني كنت سببا في فرحتهم وسعادتهم».

وأضاف «كان عندي ثقة في ربنا ودعوات الناس ليا الفترة اللى فاتت، ربنا عوضني وعوض كل الناس اللى كانت حواليا واصحابي اللى تعبوا معايا، والحمد لله قدرنا نسعد الشعب المصري».

وأكمل: «أثبتنا كمصريين إننا نقدر نكون في المركز الأول في أي حاجة، وقادرين نحقق كل الأهداف بأقل الإمكانيات، وأشكر الرئيس الذي يرعى الرياضيين ويدعمني لتحقيق هذا الإنجاز الكبير».

المصرى اليوم

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