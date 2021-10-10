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دار الإفتاء: النقاب ليس فرضًا.. ووجه المرأة ليس عورة

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دار الإفتاء: النقاب ليس فرضًا.. ووجه المرأة ليس عورة دار الإفتاء: النقاب ليس فرضًا.. ووجه المرأة ليس عورة

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نفت دار الإفتاء المصرية وجوب ارتداء النقاب في الإسلام، وأكدت في منشور لها مساء الأحد أن «النقاب ليس فرضًا، بل هو عادة؛ فوجه المرأة ليس من العورة التي يجب سترها».

في سياق متصل، أكدت دار الإفتاء المصرية، في وقت سابق، أن السنة النبوية ذكرت الكثير من الأدلة على أن الصحابة الكرام كانوا يحتفلون بالنبى صلى الله عليه وآله وسلم مع إقراره لذلك وإذنه فيه، فعن بُرَيْدَةَ الأسلمى رضى الله عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم في بعض مغازيه، فلمَّا انصرف جاءت جاريةٌ سوداءُ فقالت: «يا رسول الله، إنِّى كنت قد نذرت إنْ ردَّكَ الله سالمًا أن أضربَ بينَ يَديْكَ بالدَفِّ وأتغنَّى، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم: «إن كنت نَذرت فاضربى، وإلا فَلا».

وتابعت دار الإفتاء: «والنبى صلى الله عليه وآله وسلم كان يحتفل بميلاده الشريف، وسنَّ لنا بنفسه الشريفة الشكرَ لله تعالى على ميلاده الشريف، فقد صحَّ عنه أنه كان يصوم يوم الإثنين ويقول: «ذلك يومٌ ولدتُ فيه» رواه مسلم من حديث أبى قتادة رضى الله عنه، فهو شكر منه عليه الصلاة والسلام على منة الله تعالى عليه وعلى الأمة بذاته الشريفة».

المصرى اليوم

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