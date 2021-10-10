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محافظ أسوان لمسؤولى المحليات : الاهتمام بخدمات المواطن وليس بخط سير المحافظ

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محافظ أسوان لمسؤولى المحليات : الاهتمام بخدمات المواطن وليس بخط سير المحافظ محافظ أسوان لمسؤولى المحليات : الاهتمام بخدمات المواطن وليس بخط سير المحافظ

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وجه اللواء أشرف عطية محافظ أسوان مسؤولي المحليات بالاهتمام والعمل الجاد لتحسين مستوى المرافق والخدمات المقدمة للمواطن، وليس مرتبط بخط سير المحافظ أثناء مروره أو جولاته، لأن المكان الطبيعى لرئيس المركز أو المدينة أو الحى أو القرية هو الشارع وليس المكتب، وأن يبادر بالفعل ولا ينتظر رد فعل من خلال الإلتحام المباشر بمشاكل وهموم المواطنين قبل وصولها إلى المحافظ لسرعة التدخل وإيجاد الحلول الجذرية لها أولاً بأول.

وكشف خلال اجتماع له اليوم بتلافي العديد من أوجه القصور والسلبيات بحضور نائب المحافظ أحمد شعبان، واللواء حازم عزت السكرتير العام للمحافظة، بجانب رؤساء المراكز والمدن والنواب والأحياء، بالإضافة إلى مديرى شرطة المرور والمرافق والهيئة القومية وشركة مياه الشرب والصرف الصحى والمنطقة العاشرة والطرق والحدائق والمراسى والمواقف والنقل البطئ والمشروعات .

وقرر اللواء أشرف عطية تشكيل لجنة المتابعة الميدانية من أجل المتابعة الدقيقة لتعليمات وتوجيهات المحافظ أثناء جولاته الميدانية أو رداً على الشكاوى الواردة على الواتس آب والصفحة الرسمية، والعمل على تحويلها إلى واقع فعلى وهو الذي سيتم بناءاً عليه مكافأة الجادين في عملهم أو محاسبة المقصرين، مشدداً على سرعة إنهاء خطة الإحلال والتجديد لسيارات الميكروباص السيرفيس بدلاً من سيارات الربع نقل «الكبود» خلال شهرين في باقى خطوط السير سواء بمركز أسوان أو باقى المدن والمراكز حيث سيتم منع عربات الكبود من السير على الطرق السريعة والرئيسية، وستقتصر حركتها على الطرق الداخلية والفرعية فقط لتعمل جنباً بجنب مع عربات التوك توك .

المصرى اليوم

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