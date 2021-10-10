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«الغردقة التعليمية» تقرر العمل فترتين بالمدارس ذات الكثافة المرتفعة

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«الغردقة التعليمية» تقرر العمل فترتين بالمدارس ذات الكثافة المرتفعة «الغردقة التعليمية» تقرر العمل فترتين بالمدارس ذات الكثافة المرتفعة

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قررت إدارة الغردقة التعليمة برئاسة محمد إبراهيم مدير الإدارة، الأحد، تشغيل المدارس فترتين في حالة زيادة الكثافات حفاظاً على الطلاب.

وبحسب بيان للإدارة، الأحد، إنه بالتواصل مع هشام منير وكيل الوزارة تقرر عمل جميع مدارس إدارة الغردقة التعليمية التي بها كثافات للعمل فترتين، بالتنسيق مع إدارة أقسام التعليم ابتدائى -إعدادى-ثانوى بعد دراسة الموقف من خلال اليوم الأول من العام الدراسى على أن ينفذ ذلك خلال الأسبوع الأول من الدراسة.

كان عدد من مدارس الغردقة قد شهدت كثافة مرتفعة في أول أيام العام الدراسي.

المصرى اليوم

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