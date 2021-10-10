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ضبط 28 قطعة سلاح فى حملة أمنية بسوهاج

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ضبط 28 قطعة سلاح فى حملة أمنية بسوهاج ضبط 28 قطعة سلاح فى حملة أمنية بسوهاج

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واصلت أجهزة الأمن بسوهاج، بالتعاون مع قطاع مصلحة الأمن العام، حملاتها الأمنية على البؤر الإجرامية الخطرة، وأطراف الخصومات الثأرية في عدد من قرى المحافظة.

وقال اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مدير أمن سوهاج، إن الحملات جاءت استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية، في استهداف البؤر الإجرامية في شتى المحافظات لضبط العناصر الإجرامية الخطرة المشهور عنها الاتجار في الأسلحة النارية غير المرخصة، وأطراف الخصومات الثأرية، والمحكوم عليهم الهاربين، خاصة الصادرة ضدهم أحكام بالسجن المؤبد، لافتًا إلى أن الحملات استهدفت عددًا من القرى التي بها خصومات ونزاعات ثأرية بمختلف مراكز المحافظة.

وتمكنت الحملات، التي جرت اليوم، من ضبط 28 قطعة سلاح ناري غير مرخصة، شملت 2 بندقية آلية، و5 بنادق خرطوش عيار 12 مم محلية الصنع و5 طلقات من ذات العيار، و19 فرد روسي محلي الصنع و7 طلقات حية من ذات العيار، و2 فرد خرطوش عيار 12 مم محلى الصنع، وتحررت المحاضر اللازمة بوقائع الضبط، وأخطرت النيابة العامة لتجري شؤونها.

المصرى اليوم

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