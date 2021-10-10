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فى عامها الثاني.. مبادرة «علاقات ثقافية» تحتفي بالسنغال الأربعاء

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فى عامها الثاني.. مبادرة «علاقات ثقافية» تحتفي بالسنغال الأربعاء فى عامها الثاني.. مبادرة «علاقات ثقافية» تحتفي بالسنغال الأربعاء

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تحتفي وزارة الثقافة يوم الأربعاء القادم الموافق 13 أكتوبر 2021 بدولة السنغال في إطار مبادرة «علاقات ثقافية» التي أطلقتها الفنانة الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة. حيث يستضيف المجلس الأعلي للثقافة في الساعة السادسة مساءً أمسية جديدة من أمسيات هذه المبادرة التي تنظم من خلال التعاون بين المجلس الأعلى للثقافة بأمانة الدكتور هشام عزمي بالتعاون مع قطاع العلاقات الثقافية الخارجية برئاسة الكاتب صبري سعيد.

ومن المقرر أن يتصدر الأمسية عرض فيلم تسجيلي قصير حول دولة السنغال وأبرز ملامحها الثقافية، ثم يعقبه كلمة الأستاذة الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة مطلقة المبادرة، ثم كلمة السيد محمد الامين آج القائم بأعمال سفير السنغال لدي جمهورية العربية ثم كلمة السيد السفير جمال عبدالرحيم متولي مساعد وزير الخارجية مدير معهد الدراسات الدبلوماسية ثم كلمة السيدة السفيرة نهي خضر سفيرة جمهورية مصر العربية لدي السنغال عبر تقنية الفيديو كونفرانس ثم كلمة السيد المستشار محمد عرابى ممثلا للقطاع الأفريقي بوزارة الخارجية المصرية، بالإضافة إلى مشاركة عدد من المتخصصين في مجال العلاقات الثقافية بين البلدين؛ من بينهم الأستاذ الدكتور أنور مغيث أستاذ الفلسفة بكلية الآداب جامعة حلوان مقرر لجنة الترجمة بالمجلس الأعلى للثقافة، والمخرجة عزة الحسيني مديرة مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، والأستاذ حسن غزال مدير مكتب الشباب الأفريقي بوزارة الشباب والرياضة ويدير اللقاء الأستاذ الدكتور هشام عزمي أمين عام المجلس الأعلى للثقافة.

جدير بالذكر أن الأمسية هي الأولي في العام الثاني من المبادرة، والتى احتفت بثقافة العديد من الدول الأجنبية على مدار الفترة الماضية، من أبرزها المكسيك والصين وروسيا وأسبانيا والفليبين واليونان وقبرص والبحرين وإندونيسيا والهند وشيلي وكولومبيا وألمانيا والمغرب وتونس والأردن والبرتغال، وهي تنظم بشكل دوري بهدف تحقيق مزيد من التواصل الثقافي بين مصر ودول العالم المختلفة والتأكيد على قيمة العلاقات الثقافية بين الشعوب وأن نتاجها هو إثراء للحضارة الإنسانية بوجه عام.

المصرى اليوم

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