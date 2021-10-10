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إعلان أسماء الطلاب الفائزين بـ«المشروع الوطني للقراءة» الأحد

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إعلان أسماء الطلاب الفائزين بـ«المشروع الوطني للقراءة» الأحد إعلان أسماء الطلاب الفائزين بـ«المشروع الوطني للقراءة» الأحد

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تنظم مؤسسة البحث العلمى «-دبي» مؤتمر إعلان أسماء الفائزين بجوائز المشروع يوم الأحد المقبل. يقام المؤتمر تحت رعاية وزارة التربية والتعليم والأزهر الشريف وبالتنسيق مع وزارات التعليم العالي والثقافة والتضامن الاجتماعي والشباب والرياضة. من أجل تحقيق استدامة معرفية لدى جميع فئات المجتمع، لتعزيز ريادة مصر الثقافية تماشياً مع رؤية الدولة لعام 2030.


يشارك في المؤتمر والحفل الختامي للدورة الأولى من «المشروع الوطني للقراءة»، الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ونجلاء الشامسي، رئيس مؤسسة البحث العلمي والأمين العام للمشروع الوطني للقراءة، وسوف يتضمن الاحتفال الإعلان عن الفائزين بالدورة الأولى من المشروع على مستوى الجمهورية وتكريمهم، والإعلان عن إطلاق الدورة الثانية من المشروع.

المصرى اليوم

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