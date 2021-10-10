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الإسكندرية تستضيف مؤتمر مشترك لـ«أثر التطور التكنولوجي على بيئة العمل» الإثنين

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الإسكندرية تستضيف مؤتمر مشترك لـ«أثر التطور التكنولوجي على بيئة العمل» الإثنين الإسكندرية تستضيف مؤتمر مشترك لـ«أثر التطور التكنولوجي على بيئة العمل» الإثنين

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تستضيف محافظة الإسكندرية، غداً الاثنين، وعلى مدى يومين، المؤتمر العمالى المشترك بين اتحاد عمال وبيلا ، تحت عنوان «أثر التطور التكنولوجي على بيئة العمل»، وذلك تفعيلاً للتوجيهات الرئاسية الثنائية لتأكيد العلاقات التاريخية والتنموية من الرئيسين عبدالفتاح السيسى والبيلاروسى الكسندر لوكاشينكو.

وقال جبالى المراغى، رئيس اتحاد نقابات عمال مصر، أن المؤتمر يأتي دعما للعلاقات الأخوية بين مصر وبيلاروسيا، وتأكيدا للعلاقات التاريخية والتنموية وفى اطار دور العمال في تعميق العلاقات بين البلدين.

وأوضح «المراغي»، في تصريحات له الاحد، أن المؤتمر المشترك يعقد بحضور رئيسا الاتحادين المصرى والبيلاروسى إلكسندر لوكاشينكو، رئيس اتحاد عمال نقابات بيلا روسيا على رأس وفد يضم 20 رئيس نقابة عمالية في بلاده، مشيرا إلى أنه سيتم في اليوم الأول عقد عدد من الجلسات وتبادل التقارير العمالية بين الجانبين، فيما سيتم تنظيم زيارات ميدانية لعدد من المنشآت الصناعية في اليوم الثانى.

وأضاف ان العلاقات الاقتصادية المصرية البيلاروسية تعتبر علاقات استراتيجية ترتكز على خارطة طريق واضحة تحدد ملامح التعاون المشترك بين مصر وبيلاروسيا في مجالات الصناعة والتجارة والاستثمار والتعاون الاقتصادي، مشيرا إلى أن بيلاروسيا تعد أحد أهم شركاء مصر داخل الاتحاد الأوراسي الذي يضم بجانب بيلاروسيا روسيا وأرمينيا وكازاخستان وقيرغيزستان.

ولفت إلى أن العلاقات التجارية والاقتصادية بين مصر وبيلاروسيا شهدت تطورات إيجابية خلال السنوات الثلاث الاخيرة، انعكست على زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين.

المصرى اليوم

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