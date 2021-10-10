«تعليم القليوبية»: فرش الفصل صاحب واقعة «جلوس الطلاب على الأرض» بالمقاعد

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أعلن الدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، الأحد، الانتهاء من أعمال فرش أحد الفصول التعليمية بمدرسة المثلث التابعة لإدارة الخانكة التعليمية، الذي شهد جلوس طلاب الفصل على الأرض في أول أيام العام الدراسى الجديد لخلوه من المقاعد الخاصة للطلاب.

كان وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية أحال مدير المدرسة للتحقيق، وعزله من منصبه وتعيين مدير آخر بدلًا منه، في واقعة جلوس الطلاب على الأرض لعدم وجود مقاعد دراسية.

وقال وكيل وزارة التعليم بالقليوبية إنه تم إرسال لجنة من الأبنية التعليمية لمد الطلاب بالمقاعد اللازمة لهم لجلوس الطلاب عليها اعتبارا من الغد، مؤكدًا أنه تم التشديد على مدارس التعليم الابتدائى ذات الكثافات المرتفعة بأن تقوم بالعمل بنظام الفترات الممتدة لتخفيف الكثافات، والتأكيد على الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية في المدارس.

وشدد على مديرى الإدارات بتكثيف المتابعات على المدارس في الفترة القادمة لمتابعة تخفيف الكثافات والالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية، موجهًا بتشكيل لجان متابعات للتأكد من جاهزية المدارس وتلافى العجز والتقصير تزامنا مع بدء الدراسة، من حيث موقف الكتب الدراسية والصيانة والنظافة ودهان البوابات والانتهاء من إعداد وكتابة الجداول وقوائم أسماء الطلاب والتأكيد على تحقيق عام دراسى منضبط ومثمر وناجح.

كان مجموعة من نشطاء التواصل الاجتماعي تداولوا صورًا بجلوس طلاب مدرسة المثلث الابتدائية بالخانكة على الارض وقضائهم اليوم الدراسي دون مقاعد.

فرش فصل الجلوس على الأرض في الخانكة