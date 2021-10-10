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تستهدف 20 قرية.. تدشين المرحلة الثانية من «المرأة صانعة السلام» في الإسكندرية (صور)

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تستهدف 20 قرية.. تدشين المرحلة الثانية من «المرأة صانعة السلام» في الإسكندرية (صور) تستهدف 20 قرية.. تدشين المرحلة الثانية من «المرأة صانعة السلام» في الإسكندرية (صور)

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أعلنت الدكتورة ماجدة الشاذلى، مقرر فرع المجلس القومى للمرأة في الإسكندرية، تدشين المرحلة الثانية من حملة طرق الأبواب «المرأة المصرية صانعة السلام»، التي ينفذها المجلس القومي للمرأة تحت رعاية الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس.

وأوضحت أن المرحلة الثانية من الحملة بدأت أعمالها اليوم وتستمر لمدة 3 أيام، مشيرة إلى أن الحملة استهدفت 20 قرية ومنطقة على مستوى أحياء وسط وغرب ومركز ومدينة برج العرب بقرى مبادرة حياة كريمه، بإجمالى عدد زيارات 2250، وتم خلالها توعية 7487 سيدة و1213 رجل و3100 طفل، حيث قامت أعضاء الفرع ورائدات المجلس والواعظات والراهبات بنقل رسائل الحملة والتى تتضمن تكريس ثقافة الأمن والسلم المجتمعي وربطها بالبرامج والمشروعات التنموية الكبرى تركيزاً على القري ذات الأولوية في مبادرة حياة كريمة، من خلال تعزيز مشاركة المرأة في ترسيخ قيم السلام والأمن وازدهار وتنمية مجتمعاتها المحلية، وذلك عبر التواصل المباشر مع المرأة والأسرة المصرية باستخدام آلية طرق الأبواب.

وقالت «ماجدة» إنه على هامش فاعليات الحملة تم عمل احتفالية يوم « ارض الأمن والسلام» بجمعية خريجي شباب ابيس بقرية أبيس 8، وذلك بالتعاون مع الهيئة العامة لقصور الثقافة وتم عمل ورشة عمل رسم للأطفال ورسم على الوجه، بالإضافه إلى عرض فني يشمل موسيقى واغاني وطنيه من فرقة أبوقير للموسيقى العربية.

تستهدف 20 قرية ونجع وتوعية 7487 شخص .. تدشين المرحلة الثانية من حملة "المرأة المصرية صانعة السلام" في الإسكندرية (صور)
تستهدف 20 قرية ونجع وتوعية 7487 شخص .. تدشين المرحلة الثانية من حملة "المرأة المصرية صانعة السلام" في الإسكندرية (صور)
تستهدف 20 قرية ونجع وتوعية 7487 شخص .. تدشين المرحلة الثانية من حملة "المرأة المصرية صانعة السلام" في الإسكندرية (صور)
تستهدف 20 قرية ونجع وتوعية 7487 شخص .. تدشين المرحلة الثانية من حملة "المرأة المصرية صانعة السلام" في الإسكندرية (صور)
تستهدف 20 قرية ونجع وتوعية 7487 شخص .. تدشين المرحلة الثانية من حملة "المرأة المصرية صانعة السلام" في الإسكندرية (صور)

المصرى اليوم

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