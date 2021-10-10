أخبار عاجلة

هل توجد قرارات جديدة بشأن المقاهي؟.. مجلس الوزراء يجيب -
ضبط مستشفى خاص مخالف للاشتراطات البيئية بشبرا الخيمة -
في اجتماعها برئاسة مدبولي.. الحكومة تصدر 5 قرارات جديدة بشأن فيروس كورونا -
وزيرة الصحة: توفير مراكز لتطعيم المواطنين في المساجد «الجمعة» والكنائس «الأحد» -
استشاري بالقصر العيني يحذر من المنشطات الجنسية: مسكنات تسبب مشكلة كبرى -
استشاري: عمليات التكميم ممكن أن تستمر العمر كله في هذه الحالة -
البترول: مصر تقدم تجربة ملهمة في بناء اقتصادها ومجتمعها -
الحكومة: منع دخول أي موظف لم يتلق لقاح كورونا إلى مكان عمله بعد 15 نوفمبر -
بإطلالة فرعونية.. بشرى تتألق في رابع أيام مهرجان الجونة السينمائي -
"ضمك" يتعادل مع "الاتحاد" ويمنعه من خطف الثلاث نقاط -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

رئيس جامعة مطروح يتفقد كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي

Print
رئيس جامعة مطروح يتفقد كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي رئيس جامعة مطروح يتفقد كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي

اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد الدكتور مصطفى النجار رئيس جامعة مطروح، اليوم الأحد الموافق العاشر من أكتوبر ٢٠٢١، كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي وكلية التربية الرياضية بنين، بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد 2021/2022، للوقوف على سير العملية التعليمية في مستهل العام الدراسي الجديد .

وتفقد الدكتور مصطفى النجار القاعات الدراسية، لمعاينة احتياجات الكليتين، والتأكد من توافر كافة الاحتياجات التي تضمن انتظام سير العملية التعليمية، معربًا عن تهنئته للطلاب بالعام الجديد، ومتمنيًا لهم النجاح والتوفيق.

وشدد رئيس الجامعة على أهمية الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة المستجد، وتأكيد حصول الطلاب على اللقاح من المركز الموجود بالجامعة، وذلك حرصًا على سلامتهم.

ووجه النجار بضرورة ارتداء الكمامات الطبية؛ والحفاظ على التباعد الاجتماعي ومنع التجمعات الطلابية، لضمان سلامة منسوبي الجامعة من أعضاء هيئة التدريس، العاملين، والطلاب.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
في اجتماعها برئاسة مدبولي.. الحكومة تصدر 5 قرارات جديدة بشأن فيروس كورونا

في اجتماعها برئاسة مدبولي.. الحكومة تصدر 5 قرارات جديدة بشأن فيروس كورونا

شمال سيناء تسجل وفاة جديدة بفيروس كورونا

شمال سيناء تسجل وفاة جديدة بفيروس كورونا

دول الخليج : 80 مليون جرعة لقاح مضاد لفيروس كورونا.. ونسبة الشفاء تجاوزت 98%

دول الخليج : 80 مليون جرعة لقاح مضاد لفيروس كورونا.. ونسبة الشفاء تجاوزت 98%

السعودية تسجل 42 إصابة و3 وفيات جديدة بفيروس كورونا

السعودية تسجل 42 إصابة و3 وفيات جديدة بفيروس كورونا