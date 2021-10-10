منتجات مطروح تشارك في معرض تراثنا بـ11 جناحا

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تشارك محافظة مطروح في معرض تراثنا بمنتجاتها البيئية والتراثية المتميزة من خلال ١١ جناح يقوم عليها ١١ عارض بدعم كامل من محافظة مطروح وبالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة مع عرض منتجات بيئية ومشغولات بدوية يدوية من عدة جهات بالمحافظة منها واحة سيوة ومركز التنمية المستدامة بمطروح وعملاء جهاز تنمية المشروعات وغيرها مما يلقي رواجا طيبا لتسويق المنتجات من مشغولات ومنسوجات صوفية أو اعمال تطريز وفضة وملح وجريد وغيرها لعدد من شباب وفتيات مطروح.

ووجه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بالعمل على المشاركة الجيدة لمنتجات مطروح مع الترويج والتسويق الجيد لها تشجيعا لشباب مطروح والحفاظ على تميز المنتج المطروحى بالمعارض الداخلية والخارجية.

كما تفقدت الدكتورة نيفين جامع وزير التجارة والصناعة جناح مركز التنمية المستدامة بمطروح ضمن أجنحة ومعروضات محافظة مطروح يرافقها وفد من دولة الامارات الشقيقة بحضور السيدة موزة الشحي سفير التراث الإماراتية، وأشاد الحاضرون بالمنتجات البدوية الخاصة بمحافظة مطروح.

ويقام معرض تراثنا هذا العام بمركز أرض المعارض الدولية بالتجمع الخامس في القاهرة خلال الفترة من 9 إلى منتصف أكتوبر الجاري، كأكبر معرض للحرف اليدوية والتراثية تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.