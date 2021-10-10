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البترول : مذكرة تفاهم بين إنبى وتكنيب الإيطالية في تحول الطاقة

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البترول : مذكرة تفاهم بين إنبى وتكنيب الإيطالية في تحول الطاقة البترول : مذكرة تفاهم بين إنبى وتكنيب الإيطالية في تحول الطاقة

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شهد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية التوقيع على مذكرة تفاهم بين شركة إنبي وشركة تكنيب الإيطالية للتعاون في مجال تحول الطاقة في إطار التزام وزارة البترول والثروة المعدنية بتحقيق التنمية المستدامة وفقا لرؤية ٢٠٣٠ وتعزيز إمكانات الاستخدام الأنظف للطاقة. وقع مذكرة التفاهم المهندس أشرف بهاء رئيس شركة إنبي مع الدكتور ماركو فيلا رئيس شركة تكنيب الإيطالية.


أوضح رئيس شركة إنبي أن مذكرة التفاهم تعد خطوة اولي إلى الأمام نحو التعاون بين الجانبين في مجال تحول الطاقة وفتح مجالات جديدة للعمل المشترك استثمارا للتعاون الممتد بينهما في مشروعات البترول والغاز، وأضاف أن هذا سيتيح اكتساب القدرة التنافسية وتبادل الخبرات لاقتحام مجال مشروعات تحول الطاقة، مؤكدا أن شركة إنبي الذراع الفني الهندسي لقطاع البترول المصري تحرص على زيادة وتعزيز خبراتها الواسعة على مدار عقود في المشروعات بمصر والدول العربية، خاصة أن التعاون مع شركة تكنيب يوفر فرصا مهمة ومتميزة باعتبارها إحدى الشركات الرائدة في مجال التطوير والتكنولوجيات اللازمة للمشروعات ودعم مبادرات تحول الطاقة وخبراتها الواسعة في مختلف أنحاء العالم.

المصرى اليوم

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