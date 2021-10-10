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«التعليم»: لمسنا سعادة الطلاب وأولياء الأمور خلال أول يوم دراسة

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«التعليم»: لمسنا سعادة الطلاب وأولياء الأمور خلال أول يوم دراسة «التعليم»: لمسنا سعادة الطلاب وأولياء الأمور خلال أول يوم دراسة

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أكد رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم، أن الوزارة ترصد كافة الظواهر السلبية معلقًا: «لمسنا سعادة الطلاب وأولياء الأمور، رغم بعض الأحداث السلبية».

وشدد «حجازي» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد، الأحد، أن عملية بدء الدراسة كانت أمرا ضروريا، كي لا يتأثر الطلاب سلبيًا.

وأشار إلى أن وزارة التعليم وجهت أن تتناول الحصة الأولى بمختلف المدارس، قصة ذكرى نصر أكتوبر، موضحًا أن وزارة التعليم ناشدت أولياء الأمور بالحصول على اللقاح.

ووجه رسالة إلى أولياء الأمور «بقاء ولادكم في المنزل ليس في صالحهم، الدولة خايفة على صحة أبنائكم، لا تذهبوا إلى المدارس معهم، ودعوهم يذاكروا باستمتاع»، مشيرًا إلى أنه من المقرر بدء عملية توزيع الوجبات المدرسية خلال أسبوعين بشكل تدريجي، مشيرًا إلى أن مواصفات الوجبة ستختلف وفقا للتقرير الصحي لكل طالب.

المصرى اليوم

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