رئيس جامعة الإسكندرية الأسبق: السادات توقع سقوط الاتحاد السوفيتي نهاية السبعينيات

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قال الدكتور محمد عبداللاه، رئيس جامعة الإسكندرية الأسبق: شاءت الأقدار أن أكون قريب جداً من الرئيس الراحل أنور السادات، وتحدثت معه لساعات منذ عام 1976.

وأضاف الدكتور محمد عبداللاه، خلال لقائه مع الإعلاميان عمرو عبدالحميد ونشأت الديهي ببرنامج «المشهد» المذاع على فضائية «TeN»، اليوم الأحد، أن السادات كان يرى أن العالم تغير ولابد أن يسير مع هذا التغير، وأنه لابد من عقد اتفاقية السلام مع إسرائيل.

وأوضح أن الرئيس الراحل أنور السادات توقع سقوط الاتحاد السوفيتي في نهاية السبعينيات، لافتاً إلى أن أول مرة جلس فيها مع الرئيس السادات قال له أن لديه رؤية لن يفهمها إلا الشباب الذي يعرف العقلية الغربية.

وتابع رئيس جامعة الإسكندرية الأسبق: السادات كان يقرأ جيداً كيفية تغير العالم، لذلك هو كان سابقاً لعصره.