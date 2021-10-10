انتظام الدراسة وسط إجراءات احترازية مشددة

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انتظم ما يقرب من ٢٤ مليون طالب فى نحو ٦٠ ألف مدرسة حكومية وخاصة ودولية، وسط إجراءات احترازية مكثفة لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

وبدأت المدارس استقبال الطلاب، الأحد بالقاهرة والجيزة والإسكندرية والقليوبية والشرقية والغربية والمنوفية ودمياط وبورسعيد والسويس والبحر الأحمر والوادى الجديد وجنوب سيناء ومطروح.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم انتظام الدراسة بجميع محافظات الجمهورية وسط حضور طلابى كبير والتزام المعلمين داخل المدارس، وأكدت أن غرفة العمليات المركزية تتابع سير العملية التعليمية، فضلا عن جولات المتابعة اليومية على المدارس لرصد وحل المشكلات، التى قد تعطل سير العملية التعليمية. وتوافد الطلاب على المدارس مرتدين الكمامة وواقى الوجه، وشهد محيط المدارس تكدسًا كبيرًا من قبل أولياء أمور الطلاب خاصة المرحلة الابتدائية، فيما خصصت المدارس فرقا من المعلمين والإداريين لتنظيم دخول الطلاب والطالبات لمنع الازدحام أمام أسوار المدارس. وأجرى مسؤولو المدارس المسح الحرارى للطلاب ومنع دخول أى طالب حرارته مرتفعة وخصصت المدارس الحصة الأولى للحديث عن انتصارات أكتوبر المجيدة وفضل التضحية فى سبيل الوطن، ونظمت المدارس بالقاهرة والمحافظات عدة احتفالات بنصر أكتوبر بترديد الأغانى الوطنية ورفع العلم المصرى وتنفيذ عروض مسرحية عن الانتصارات المجيدة.

وناشدت وزارتا «الصحة، والتربية والتعليم» أولياء الأمور وأسر الطلبة سرعة التوجه إلى أقرب مركز من مراكز اللقاحات المنتشرة على مستوى الجمهورية لتلقى لقاح فيروس كورونا.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم أن أى طالب تتعدى درجة حرارته 38 سيعزل فى غرفة العزل بالمدرسة فورا، على أن يتم استدعاء ولى أمره والزائرة الصحية وطبيب المدرسة لعمل فحص سريع وبيان سبب ارتفاع الحرارة، وفى حالة الاشتباه فى إصابة الطالب بفيروس كورونا يتم فورا عزله منزليا لمدة أسبوعين على الأقل، مع إبلاغ الإدارة التعليمية والإدارة الصحية بذلك لمتابعة حالة الطالب والمخالطين له. وشددت الوزارة على إلزام جميع المتواجدون فى المدارس فى العام الدراسى الجديد بارتداء الكمامات طوال اليوم الدراسى، ويستثنى من ذلك التلاميذ دون سن ١٢ سنة، حيث أنهم غير ملزمون بارتداء الكمامات فى المدارس، ويمكن ارتداء واقى الوجه «الفيس شيلد»، كما شددت وزارة التربية والتعليم على ضرورة التزام جميع المتواجدين فى المدارس بغسل الأيدى بشكل مستمر واستخدام الكحول. وأصدرت الوزارة عددا من التعليمات لتنفيذها خلال اليوم الدراسى بالمدارس، منها التأكيد على حضور الطلاب بالمدارس وتواجد المعلمين والإداريين طوال اليوم الدراسى، وشددت على كل مدرسة حصر جميع هواتف الطلاب وأولياء أمورهم وعناوينهم وحصر الغياب بشكل يومى والتواصل مع الطلاب المكرر غيابهم لمعرفة أسباب الغياب وحصر جميع أسماء الطلاب المتغيبين مرضيا لبحث أسباب المرض ومتابعتهم.

وفى حالة حدوث اختلاط إيجابى لحالة كورونا، مؤكدة أنه يتم عزل الطالب منزليًا ومتابعة حالته شريطة إخطار ما يفيد مخالطته لحالة كورونا إيجابية مؤكدة.

فى سياق متصل، وجه الدكتور رضا حجازى، نائب وزير التربية والتعليم لشؤون المعلمين، رسالة إلى الطلاب والمعلمين بمناسبة بدء العام الدراسى الجديد نشرها عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعى فيسبوك قال فيها: «شجعوا التلاميذ على البحث والتقصى واستثمار كل طاقتهم حتى يمتلكوا مهارات التفكير بأنواعه المختلفة.. ولا تقدموا معلومات جاهزة للتلاميذ بل ساعدوهم على بناء المعرفة بأنفسهم وبناء شخصيتهم وحدوث تعلم حقيقى يساعد التلاميذ على الاندماج والتفكير والاستمتاع بما يتعلمونه حتى يوظفونه فى حياتهم».

وفى الإسكندرية، أحال الدكتور محمد سعد محمد، وكيل أول وزارة العربية والتعليم، المتسببين فى واقعة خروج طلاب مدرسة عمر مكرم التابعة لإدارة المنتزه التعليمية قبل الموعد المحدد إلى الشؤون القانونية للتحقيق فى الواقعة. وقال سعد، لـ«المصرى اليوم»، إن المشكلة تكمن فى دخول أولياء الأمور والأهالى المدرسة من أجل جلوس أبنائهم فى الصفوف الأولى وتم السماح لهم بدخول المدرسة وحدثت حالة من الهرج والمرج بين الأهالى.

كانت مدرسة عمر مكرم الابتدائية التابعة شهدت واقعة فى أول أيام الدراسة، تسببت فى إحداث حالة من الهرج والمرج بين أولياء أمور الطلاب، والقائمين على المدرسة، وانتهت إلى تحرير محضر من الأهالى ضد المدرسة والقائمين عليها، وقام مسؤول الأمن فى المدرسة بفتح أبواب المدرسة وإخراج الطلاب فى الصفوف الأول من المدرسة قبل المعاد الرسمى المحدد لخروجهم وعند ذهاب الأهالى إلى المدرسة لاستلام أبنائهم فى الموعد المحدد من قبل، فوجئوا بخروج الطلاب قبل ذلك الميعاد.

وشهد اليوم الأول لبدء العام الدراسى الجديد بمحافظة المنيا، حالة ارتباك ببعض المدارس بسبب تزاحم أولياء الأمور، والطلاب على دخول أبنائهم الفصول الدراسية، والجلوس فى المقاعد الأولى، بالإضافة إلى إعادة توزيع الطلاب، والتلاميذ على الفصول الدراسية. كما شهدت بعض المدارس والفصول الدراسية كثافة طلابية، تصل إلى 45 طالبًا، ما دفع مديرى المدارس لطلب مقاعد إضافية، لسد العجز فى المقاعد.

وفى القليوبية، تفقد المحافظ عبدالحميد الهجان مدرسة الثانوية بنات بمدينة بنها لمتابعة سير العملية التعليمية والتأكد من انتظامها فى بداية العام الدراسى الجديد، وشهد المحافظ ومرافقوه طابور الصباح حيث تم أداء تحية العلم وعزف السلام الوطنى، مهنئا الطلاب ببدء العام الدراسى الجديد.

وفى البحر الأحمر، شهد هشام منير، وكيل وزارة التربية والتعليم، انطلاق العام الدراسى الجديد، بمدرسة الكوثر للتعليم الأساسى بالغردقة، وحضر وكيل الوزارة، طابور الصباح بالمدرسة وألقى كلمة أكد خلالها على اتخاذ الإجراءات الاحترازية بجميع المدارس. وافتتح الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، مدرسة المستشار سامى عبدالحليم غنيم للتعليم الأساسى، التابعة لإدارة أبوحماد التعليمية، وذلك بتكلفة تقديرية ٦ ملايين جنيه، وتتكون المدرسة من دور أرضى وأربعة طوابق علوية وتضم ١١ فصلا دراسيا.

وفى شمال سيناء، افتتح المحافظ اللواء محمد عبد الفضيل شوشة، الجناح الجديد فى مدرسة 25 يناير بتكلفة 3 ملايين جنيه، حيث يضم فصولا دراسية وقاعات أنشطة ومكاتب إدارية، كما افتتح مدرسة الشهيد محمد الزملوط بالعريش/ بتكلفة 10.5 مليون جنيه، حيث تضم 28 فصلا دراسيا، وقاعات للأنشطة ومعملا ومكاتب إدارية ومسرحا.

وكانت عدد من المدارس وخاصة مدارس المرحلة الابتدائية فى محافظة شمال سيناء، استقبلت تلاميذها وتلميذاتها بالحلوى والبالونات، فى أول يوم دراسى كامل، إذ قامت المدارس بوضع الكتب الدراسية داخل أكياس يعلوها بالونة وحلوى على الأدراج، حيث حصل كل تلميذ وكل تلميذة على كتبه المدرسية وهدية من المدرسة، بهدف إسعاد التلاميذ والتلميذات وأولياء الأمور.

كما افتتح اللواء عبدالمجيد صقر، محافظ السويس، مدرسة الشهيد أحمد حافظ شوشة الابتدائية بمنطقة الأنصارى بحى السويس بتكلفة ٨ ملايين جنيه فى أول أيام العام الدراسى الجديد.

وفى بنى سويف، افتتح المحافظ الدكتور محمد هانى غنيم، مجمع المدارس بقرية الرياض الذى يضم مدارس (تعليم أساسى «ابتدائى وإعدادى» وثانوية فنية) بإجمالى 45 فصلاً، حيث يعد المجمع، الذى تكلف إنشاؤه 21 مليون جنيه، وهو أول مشروع يتم افتتاحه من مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، بالتزامن مع بداية العام الدراسى الجديد.