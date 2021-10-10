أخبار عاجلة

"ضمك" يتعادل مع "الاتحاد" ويمنعه من خطف الثلاث نقاط -
وفاة ٤ أشخاص وإصابة ٥ آخرين إثر سقوط مركبتهم من "نهاية العالم" بجبال طويق -
بعد تعرض أحد المشجعين لأزمة قلبية.. إيقاف مباراة نيوكاسل وتوتنهام -
المملكة الأولى بمؤشر اتصال شبكة الملاحة البحرية مع الخطوط العالمية -
البرلمان العربي يدين جرائم ميليشيا الحوثي الإرهابية ضد السعودية -
في ختام الجولة الثامنة من دوري المحترفين.. الفتح يعمق جراح التعاون بثلاثية -
الكشف عن أسعار التذاكر والفئات لـ" فورمولا 1 جدة" -
معلم "بدنية" يجمع لطلابه بين التربية البدنية والثقافة القرائية -
"إيفاء" تنفي وجود إعلان رسمي تحفيزي لتخفيض المخالفات المرورية -
برعاية "الفيصل".. انطلاق القافلة الإرشادية الزراعية بمكة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الفن و المشاهير
  3. المصرى اليوم

«المُسكّنات لعبت الدنيئة».. خالد الصاوي يكشف تفاصيل جديدة عن حالته الصحية

Print
«المُسكّنات لعبت الدنيئة».. خالد الصاوي يكشف تفاصيل جديدة عن حالته الصحية «المُسكّنات لعبت الدنيئة».. خالد الصاوي يكشف تفاصيل جديدة عن حالته الصحية

لاقتراحات اماكن الخروج

كشف الفنان خالد الصاوي، تفاصيل أزمته الصحية بعد تعرضه لوعكة صحية مفاجئة تسببت في جلوسه على كرسي متحرك.

وكتب «الصاوي»، منشورًا عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، الأحد، قائلاً: «بقالي ساعتين مثلا ما بين رغبتي أصلح ما فكسته بلا قصد/ مسقط عشان واخد مسكنات لحد التشبع، وفي قمة التأثر لكم الاهتمام والصدق بحب ناس تربطنا أميز وأروش وأعمق صلة».

وأضاف: «ناس بتبعتلي وببعتلها أحلى حتة بريئة رقيقة وراقية شبه براءة الجامعة بس بلا عواقب كالطرد والرفد وباقي لدور سبتمبر، وألحقوا كريم حينتحر عشان بيري حتتجوز.. تاني؟».

وتابع: «باختصار عندي التهاب في عصب رجلي اليمين مزعج بس مش خطر وخلال 3 أيام يعود الشقي بقي بامرالله ولما قعدت عالكرسي لأن المسافة كبيرة طلبت معايا فوتوولما شفت الصورة حسيت بشي بس استعجلت أو افتكست أو المسكنات لعبت الدنيئة فقلقتكم بلا داعي سوري جدًا أهم شئ أن اللي بيننا كل مرة يثبت إصالته أحبكم أكثر مما تتسع العبارة».

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
هل توجد قرارات جديدة بشأن المقاهي؟.. مجلس الوزراء يجيب

هل توجد قرارات جديدة بشأن المقاهي؟.. مجلس الوزراء يجيب

ضبط مستشفى خاص مخالف للاشتراطات البيئية بشبرا الخيمة

ضبط مستشفى خاص مخالف للاشتراطات البيئية بشبرا الخيمة

في اجتماعها برئاسة مدبولي.. الحكومة تصدر 5 قرارات جديدة بشأن فيروس كورونا

في اجتماعها برئاسة مدبولي.. الحكومة تصدر 5 قرارات جديدة بشأن فيروس كورونا

وزيرة الصحة: توفير مراكز لتطعيم المواطنين في المساجد «الجمعة» والكنائس «الأحد»

وزيرة الصحة: توفير مراكز لتطعيم المواطنين في المساجد «الجمعة» والكنائس «الأحد»