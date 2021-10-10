«المُسكّنات لعبت الدنيئة».. خالد الصاوي يكشف تفاصيل جديدة عن حالته الصحية

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كشف الفنان خالد الصاوي، تفاصيل أزمته الصحية بعد تعرضه لوعكة صحية مفاجئة تسببت في جلوسه على كرسي متحرك.

وكتب «الصاوي»، منشورًا عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، الأحد، قائلاً: «بقالي ساعتين مثلا ما بين رغبتي أصلح ما فكسته بلا قصد/ مسقط عشان واخد مسكنات لحد التشبع، وفي قمة التأثر لكم الاهتمام والصدق بحب ناس تربطنا أميز وأروش وأعمق صلة».

وأضاف: «ناس بتبعتلي وببعتلها أحلى حتة بريئة رقيقة وراقية شبه براءة الجامعة بس بلا عواقب كالطرد والرفد وباقي لدور سبتمبر، وألحقوا كريم حينتحر عشان بيري حتتجوز.. تاني؟».

وتابع: «باختصار عندي التهاب في عصب رجلي اليمين مزعج بس مش خطر وخلال 3 أيام يعود الشقي بقي بامرالله ولما قعدت عالكرسي لأن المسافة كبيرة طلبت معايا فوتوولما شفت الصورة حسيت بشي بس استعجلت أو افتكست أو المسكنات لعبت الدنيئة فقلقتكم بلا داعي سوري جدًا أهم شئ أن اللي بيننا كل مرة يثبت إصالته أحبكم أكثر مما تتسع العبارة».