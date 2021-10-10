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فرنسا تتوّج بدوري الأمم الأوروبية على حساب إسبانيا

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فرنسا تتوّج بدوري الأمم الأوروبية على حساب إسبانيا فرنسا تتوّج بدوري الأمم الأوروبية على حساب إسبانيا

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حصد منتخب فرنسا لقب دوري الأمم الأوروبية بعد التغلب على منافسه الإسباني بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت على ملعب سان سيرو.

تقدم رفاق المدرب لويس إنريكي في الدقيقة 64 عن طريق اللاعب ميكيل أويارزابال، وتعادل الديوك بتوصويبة رائعة من كريم بنزيما في الدقيقة 66 قبل أن يضيف كيليان مبابي الهدف الثاني في الدقيقة 80.

ونجح المدرب ديديه ديشامب في تثبيت أقدامه كمدير فني لمنتخب فرنسا بعد فترة من الشكوك التي أعقبت الخروج من كأس الأمم الأوروبية على يد منافسه السويسري.

يذكر أن نهائي اليوم هو الثاني في تاريخ نسخة البطولة الجديدة، حيث تمكن البرتغالي من حسم اللقب الأول لصالحه.

المصرى اليوم

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