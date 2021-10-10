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الغندور يكشف حيلة النقاز في خداع والحصول على 600 ألف دولار

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الغندور يكشف حيلة النقاز في خداع الزمالك والحصول على 600 ألف دولار الغندور يكشف حيلة النقاز في خداع والحصول على 600 ألف دولار

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أكد خالد الغندور، نجم السابق ومقدم البرامج بقناة النادي، أن الظهير التونسي حمدي النقاز خدع إدارة الزمالك خلال الفترة الأخيرة قبل أن يرحل إلى صفوف فريق أهلي جدة .

وقال الغندور: «النقاز قال لـ اللجنة المؤقتة في الزمالك إنه عنده ظروف مادية وباع عربيته ودفع فلوس للترجي، عشان كدة الزمالك اداله السنة الأولي كاش».

وأضاف نجم الزمالك السابق: «النقاز أخد 600 الف دولار أول سنة كاش، وبعدين راح انضم لأهلي جدة ومرجعش فلوس السنة اللي أخدها وساب الموضوع عايم والزمالك ميقدرش يطالبه بحاجة».

يذكر أن الدولي التونسي حمدي النقاز قد رحل إلى صفوف الأهلي السعودي بعد تأكيد حكم منع نادي الزمالك من القيد خلال الموسم الحالي.

المصرى اليوم

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