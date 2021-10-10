البترول : لقاحات كورونا إلزامية للعاملين بالوزارة والجهات التابعة لها

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أخبار الاقتصاد

أعلن المهندس طارق الملا، وزير البترول، أن تطعيمات لقاحات كورونا ضرورية وإلزامية لجميع العاملين بوزارة البترول والثروة المعدنية والجهات التابعة لها حفاظاً على سلامتهم وسلامة أسرهم وزملائهم في العمل، للحد من الإصابة بفيروس كورونا، خاصة أن الدولة نجحت في توفير اللقاحات اللازمة للمواطنين بمختلف أنواعها، كما أنها متوفرة بالمراكز الطبية التابعة لقطاع البترول تيسيراً على العاملين.

أوضح أنه لن يسمح للعاملين بالدخول لمقر عملهم إلا بعد الحصول على اللقاح أو تقديم تحليل PCR كل 3 أيام اعتباراً من 24/11/2021 .