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الرئيس الجزائري: تلقيت جرعتين من اللقاح وأستبعد اللجوء إلى التلقيح الإجباري للمواطنين

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الرئيس الجزائري: تلقيت جرعتين من اللقاح وأستبعد اللجوء إلى التلقيح الإجباري للمواطنين الرئيس الجزائري: تلقيت جرعتين من اللقاح وأستبعد اللجوء إلى التلقيح الإجباري للمواطنين

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قال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون يوم الأحد إنه تلقى جرعتين من لقاح ضد ، مستبعدا اللجوء إلى التلقيح الإجباري في البلاد.

وأكد الرئيس الجزائري أن عزوف الجزائريين عن التلقيح سببه شائعات لا علاقة لها بالعلم.

وصرح خلال اللقاء الذي جمعه بممثلي وسائل الإعلام: "في حال المواصلة على هذا المنوال، هناك احتمال أن يصيبنا متحور آخر".

وصرح تبون بأن الجزائر لا تزال بعيدة عن المناعة الجماعية، مشيرا إلى أنه تم تلقيح 11 مليون مواطن.

وأوضح الرئيس الجزائري أنهم في البلاد يستهدفون تلقيح 26 مليون جزائري ضد كورونا.

وأكد أن الجزائر لديها العدد الكافي من اللقاح الخاص بفيروس كورونا كما أنها تنتج المزيد من اللقاح محليا.

المصرى اليوم

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