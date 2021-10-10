إخلاء سبيل حمو بيكا والبودي جارد الخاص بكفالة 5 آلاف جنيه في واقعة «خناقة البنزينة»

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أمر المستشار محمد عبدالسلام أمين المحامى العام الاول لنيابات إستئناف الاسكندرية، بإخلاء سبيل حمو بيكا وحارسه الخاص به بكفالة قدرها 5 آلاف جنيه، على ذمة التحقيق في واقعة محطة البنزين بطريق «الإسكندرية – مطروح» الساحلي.

وتضمن قرار النيابة إخلاء سبيل المبلغ وآخر كان برفقته – الطرف الثاني في المشاجرة- بكفالة 5 آلاف جنيه، بعدما وجهت للطرفين تهمتي الضرب والإصابة.

كان المستشار محمد عبدالسلام أمين المحامي العام الأول لنيابات استئناف الإسكندرية بضبط وإحضار مطرب المهرجانات «حمو بيكا» والبودي جارد الخاص به لاتهامهم بالتعدي على شاب بالضرب بمحطة بنزين بالكيلو 21 وإحداث إصابته.

ووفقًا لتحقيقات النيابةةالتى أشرف عليها المستشار أحمد جمال رئيس نيابة العامرية اول، وبالاستماع إلى اقوال حمو بيكا وحارسه، قررا ان المبلغ اعتدى عليهم واحدث اصابتهم بسلاح ابيض وكان برفقته شخص آخر.

واطلعت النيابة على تفريغ الكاميرات حيث أظهر مقطع فيديو المساجرة وتعدى الطرفين على بعضهما البعض فوجهت لهم تهمة الضرب والاصابة.

كان قسم شرطة العامرية أول تلقى بلاغا من المدعو «سامح.م.ال» 38 عاما، صاحب محل، يتهم المدعو «محمد محمود مصطفى» وشهرته «حمو بيكا» 33 عامًا، بالتعدي عليه بالضرب.

وقرر المجني عليه في أقواله بالمحضر، أنه أثناء تواجده بمحطة وقود لتموين سيارته بالكيلو 21 طريق «الإسكندرية- مطروح» الساحلي، شاهد المطرب حمو بيكا.

وأشار المذكور إلى أنه حاول الاقتراب من المطرب لالتقاط صورة معه إلا أنه فوجئ بالحرس الخاص به يمنعوه ويعتدوا عليه بالضرب وأحدثوا تلفيات بهاتفه المحمول.

ووفقًا للمحضر المحرر بالواقعة، أضاف المجني عليه:«عند معاتبتي للبودي جارد قام حمو بيكا بالتعدي عليا بالضرب أيضا محدثا إصابتي»- بحسب أقواله.

وتسلمت النيابة العامة التقرير الطبي للمجني عليه والذي أظهر إصابته بكسر بعظام الوجه وتجمع دموي بالعين اليمنى وسحجات.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة بقسم شرطة العامرية أول، وباشرت النيابة العامة التحقيق.