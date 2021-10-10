شاهد.. مواطنة تؤسس متحفاً تراثياً بـ"ريش محايل" يضم أكثر من 2500 قطعة

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خصصت جزءاً للشهداء الذين فاضت أرواحهم دفاعاً عن الوطن

نجحت مواطنة في العقد الرابع من العمر في تأسيس متحف تراثي بـ"الريش" في محافظة محايل معتمدة في ذلك على الجهود الذاتية لها ولزوجها، ليصبح أحد أهم الوجهات السياحية، يزوره الكثير من داخل المنطقة وخارجها.



وقالت فايزة رفيدي عسيري، لـ"سبق": "بدأت هواية الاهتمام بالتراث وجمعه منذ أن كان عمري 10 سنوات، ونثره في أرجاء منزلي، وكانت تتاح لي الفرص في المشاركة بما أمتلك من مقتنيات تراثية بالمدارس منذ الصغر، ومنها مدرسة الحضن للبنات في محاولة لإطلاع الناشئة على تراث آبائهم وأجدادهم الخالد، فضلاً عن المشاركة في عدة مهرجانات بينها مهرجان محايل "صدر الكرامة" الذي حظي برعاية الأمير تركي بن طلال أمير منطقة عسير، وحصلت على شهادات عدة نظير مشاركاتي".

وأضافت: "امتد الدعم لي من أبناء وبنات الريش إلى تخصيص دور كامل لي بمركز النشاط الاجتماعي الذي أصبح نقطة تجمع للجميع لاستكشاف المواهب وتنميتها للجنسين، لأقوم بنقل ما لدي من مقتنيات تراثية من منزلي إليه، وأنشيء "متحف الريش التراثي الذي يشتمل على أقسام عدة بينها قسم التدريب على المشغولات اليدوية، وآخر للملابس القديمة، ومجلس زمان، ودكان زمان، فضلا عن قسم الأدوات والمقتنيات التراثية المختلفة التي يتجاوز عددها 2500 قطعة".

وحرصت "العسيري" على تخصيص جزء لتاريخ الريش وشهدائها الذين فاضت أرواحهم دفاعا عن وطنهم.

