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روائي يطالب الدولة بإنتاج أعمال فنية عن ذكرى حرب أكتوبر

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روائي يطالب الدولة بإنتاج أعمال فنية عن ذكرى حرب أكتوبر روائي يطالب الدولة بإنتاج أعمال فنية عن ذكرى حرب أكتوبر

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طالب الكاتب والروائي هشام يحيى، الدولة والمتمثلة في شركات الإنتاج للأعمال الفنية التابعة للدولة المصرية بإنتاج الأعمال الفنية التي تحكي عن انتصارات أكتوبر من أفلام ومسلسلات، رافضا تدخل شركات الإنتاح للقطاع الخاص في إنتاح تلك الأعمال الفنية لذكرى حرب أكتوبر المجيدة.

وأضاف «يحيى»، خلال لقائه مع الإعلامي إبراهيم عثمان، ببرنامج «مساحة حرة»، المذاع على قناة «الحدث اليوم»، أن الرئيس عبدالفتاح أعطى إشارة البدء في إنتاج الأعمال الفنية التي تحكي تفاصيل حرب أكتوبر وهو أمر لشركات الإنتاج التابعة للدولة، مشيرًا إلى أنه لا بد من جميع الأجهزة المعنية أن تتحرك لإنتاج تلك الأعمال، مشيرًا إلى أن المنتجة الراحلة آسيا عندما أنتجت فيلم «الناصر صلاح الدين» كان وراءها الدولة المصرية؛ حيث كان الرئيس الراحل جمال عبدالناصر مؤمنين بالفكرة وتم تنفيذها بشكل رائع.

وتابع: “لا مانع من أن يكون هناك إنتاج خاص للأعمال الفنية أو الدراما المصرية والتي تحكي ذكرى انتصارات أكتوبر، بالاشتراك مع الدولة المصرية، حيث أنه عندما تم إنتاج فيلم ”الممر«لاقى نجاح منقطع النظير وحقق إيرادات كبيرة، وكان من إنتاج الدولة المصرية، ولكن المهم إخراج عمل فني يليق بالدولة المصرية وبقيمة انتصارات حرب أكتوبر المجيدة.

المصرى اليوم

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