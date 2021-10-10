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وليد سليمان يوضح سبب رفضه عرض بيراميدز المغري

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وليد سليمان يوضح سبب رفضه عرض بيراميدز المغري وليد سليمان يوضح سبب رفضه عرض بيراميدز المغري

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قال وليد سليمان، نجم النادي الأهلي، إنه تلقي عرضا من نادي بيراميدز، بمقابل مادي مغري، مشيرا إلى إنه لن يضيع تاريخه مع الأحمر.

وأضاف وليد سليمان، خلال تصريحات تليفزيونية، مع الإعلامية إنجي القاضي، ببرنامج «مساء دي إم سي»، المذاع على قناة «دي إم سي»، تلقيت عرض من نادي بيراميدز ورفضته، مشيرا إلى إنه قرر الاعتزال في النادي الأهلي.

وتابع: «هش هضيع تاريخي مع الأهلي علشان سنة أو اثنين مهما كانت الإغراءات المالية».

وأكمل: «هذا آخر موسم لي مع الأهلي ولو رفضوا عدم التجديد معي هعلن إعتزالي ولن ألعب في أي نادي آخر».

وأختتم: «كنت أتمني استمرار أحمد فتحي، وعدم الرحيل عن النادي، لأنه لاعب كبير وعاش معانا كل البطولات».

المصرى اليوم

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