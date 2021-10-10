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الأكثر تنظيمًا.. دوري مستقبل وطن الأول على مستوى الجمهورية بمشاركة 560 فريقًا

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الأكثر تنظيمًا.. دوري مستقبل وطن الأول على مستوى الجمهورية بمشاركة 560 فريقًا الأكثر تنظيمًا.. دوري مستقبل وطن الأول على مستوى الجمهورية بمشاركة 560 فريقًا

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حصد دوري مستقبل وطن بالبحيرة على المركز الأول على مستوي الجمهورية تنظيمياً وفي ختام مستوى تصفيات المحافظات حصلت البحيرة على المركز الثالث على مستوي الجمهورية من حيث التنظيم الخاص بالدوري بعد أن وصل عدد الفرق المشاركة 560 فريقًا.

وقال شريف فهمي أمين تثقيف وتدريب بالمحافظة، إن المنافسة في موسمها الثالث كانت قوية، بعد تدشين العديد من المبادرات الوطنية والاجتماعية خلال البطولة، بالإضافة إلى عدد الفرق المشاركة.

وتابع شريف أن دوري مستقبل وطن حمل على عاتقه تنمية السلوك المتحضر في التشجيع الرياضي ومحاولة اجتماعية للقضاء على ظاهرة التعصب في عالم كرة القدم والرياضة بشكل عام.

وأضاف عضو جمعية كنوز الخيرية بأن العمل التطوعي هو واجب ومسؤولية على كل أفراد المجتمع لنقل الفكر التنويري والثقافي بين الأجيال وهو من صميم عمل الكيانات السياسية والاجتماعية والرياضية .

دوري مستقبل وطن

الجدير بالذكر أن شريف فهمي هو واحد أبرز الكوادر الشبابية بمحافظة البحيرة في العمل المجتمعي، وشغل منصب أمين تنظيم ببندر دمنهور ثم أمين بندر دمنهور وتم تكريمه من أفضل أمناء المراكز داخل المحافظة ثم أمين تنظيم المحافظة وتم تكريمه من أفضل أمناء التنظيم ثم أمين التقييم والمتابعة وتم تكريمه كأفضل أمين تقييم ومتابعة على مستوي الجمهورية ثم أمين الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالإضافة إلى أنه قائم بأعمال أمين المتابعة والتواصل الإجتماعي بالمحافظة كما أنه شارك في العديد من الفعاليات داخل الحزب.

المصرى اليوم

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