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تترقب أسعار الذهب، مساء اليوم الأحد، 10 أكتوبر 2021، عودة البورصة غدًا الاثنين بحذر شديد، بعدما تعرض سعر الذهب عالميا، لحالة من عدم الاستقرار بسبب بيانات اقتصادية أمريكية، وينتظر صدور عدة أحداث هامة تؤثر فيه بشكل مباشر، بينما استقر سعر الذهب في مصر، عند الاسعار التي حققها مساء الجمعة، وتراوح سعر الذهب عيار 21 ما بين 769 و772 جنيهًا.

تقدم «المصرى اليوم» نشرة أسعار الذهب محليا وعالميا، لتوضيح الرؤية أمام المواطنين راغبى الشراء أو البيع أو التداول في البورصة، سواء في مصر أو في البورصة العالمية.

أعلنت شعبة الذهب في مصر، مساء اليوم أسعار الذهب في محال الصاغة، حيث تراوح الذهب عيار 24 قيراطا من 879 إلى 882 جنيها، وتراوح سعر الذهب عيار 21 قيراطا من 769 إلى 772 جنيها، وتراوح سعر الذهب عيار 18 من 659 إلى 662 جنيها، بدون المصنعية التي تختلف من مكان لآخر ومن محل لآخر، وتتراوح ما بين 7% و10%، حسب نوع العيار، ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 6152 إلى 6176 جنيه، ويتوقع أن تستمر الأسعار في الارتفاع .

تعرضت أسعار الذهب عالميا، خلال الإسبوع الماضى، لهزات كثيرة وارتفع بشكل كبير عقب اعلان تقرير بيانات الوظائف والتى جاءت أضعف من المتوقع، ولكن سرعان ماتخلى الذهب عن مكاسبه بسبب ارتفاع مؤشر الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية.

ويترقب سعر الذهب، 5 أحداث هامة ومؤثرة خلال الاسبوع المقبل وهى :

1- ينشر بنك الاحتياطى الفيدرالى محضر اجتماع السياسة النقدية الذي تم في سبتمبر وقاله عدد من المسؤولين خلاله أنهم سيبدؤون في تقليص مخصصات التحفيز بحلول نهاية العام والذى سيصدر يوم الاربعاء

2- إجتماع صندوق النقد الدولى والبنك الدولى يوم الاثنين المقبل

3- صدور تقرير بيانات أسعار المستهلكين لشهر سبتمبر والذى سيصدر يوم الأربعاء

4- صدور تقرير بيانات أسعار المنتجين لشهر سبتمبر والذى سيصدر يوم الالخميس

5- صدور تقرير بيانات مبيعات التجزئة لشهر سبتمبر والذى سيصدر يوم الجمعة

واصلت اسعار الذهب استقرارها في أسواق المال، مساء اليوم، عند الاسعار التي أغلقت بها مساء الجمعة، وتترقب عودة التداول صباح الغد، وسجل سعر الذهب عيار 21 قيرطا في أسواق المال، وقت كتابة التقرير، 775.96 جنيها، وسجلت الأوقية «الأونصة»، 1،776.26 $، بينما كانت في الصباح، 1،756.94 $ .

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